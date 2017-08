Santos vs Veracruz en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales de Santos vs Veracruz, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Corona. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL México.

Por su parte, el jugador del Tiburón, Cristian Menéndez, reiteró su sentir tras la victoria ante Puebla quien quien se estrenó como goleador con el conjunto jarocho: "Me voy contento porque era lo que necesitábamos, una victoria y más en casa con nuestra gente, fue un arranque duro, pero creo que a partir de hoy se va a generar confianza en todo el equipo. Siempre es importante para el delantero meter gol, genera confianza así que este partido hay que utilizarlo para seguir creciendo. Es un alivio muy grande haber ganado, nos veníamos presionado mucho, sabíamos que no estaban bien las cosas, pero también sabíamos que teníamos material para dar vuelta a la situación y hoy lo demostramos".

Para el mediocampista de Santos, Osvaldo Martínez, sabe de la importancia de empezar acumulando puntos que en un futuro les pueda servir como 'colchón' a la hora de clasificar: "Yo creo que un puntito no sirve de mucho porque la idea es sumar de a tres, obviamente si queremos ser protagonistas en el torneo. Sabemos que esto apenas comienza pero también cuentan los otros rivales que van ganando y se nos van, algo que no queremos, nosotros queremos estar en los primeros lugares pero esto no es de merecer es de hacer y nosotros creo que los primeros dos partidos tuvimos las chances de ganar y no lo hicimos porque creamos cinco-seis por partido y no las terminamos de la mejor manera".

El partido entre Santos y Veracruz se llevará a cabo en el Estadio Corona, es un inmueble que cuenta con una capacidad para 30 mil espectadores.

El jugador VAVEL a seguir por parte de Veracruz es el atacante Daniel Villalva, mucho se especuló durante el mercado de transferencias si el famosos ‘Keko’ iba a dejar las escamas por una nueva piel, pero al final siguió siendo de los escualos. Su gran habilidad para mandar trazos y disparar a portería deberá ser la llave para abrir a la defensa lagunera, que tendrá que marcar a un alto y corpulento Cristian Menéndez.

El jugador VAVEL a seguir por parte de Santos es el mediocampista Walter Gael Sandoval, la ‘Joya’ de la cantera de la Comarca Lagunera no ha tenido un buen inicio de torneo en cuanto a estadísticas se refiera, ya que no podido anotar gol ni asistido a sus compañeros. Pero su peligro por la banda izquierda está latente y se ha quedado muy cerca de convertir su primera anotación. Deberá desbordar por su sector a Paganoni, buscando dentro del área a Julio Furch que lleva una buena racha, o él mismo intentar el disparo a gol.

Por su parte, el estratega de los escualos, Antonio Luna, piensa que el triunfo contra Puebla fue un tanque de oxigeno, tras iniciar el torneo con dos derrotas consecutivas: “Llegó en el momento justo la victoria, nos va a dar confianza, hay que seguir apretando tuercas. Nos da un tanque de oxígeno, un respiro, nos da una semana con más calma para pensar, es un gran tanque. Lo más rescatable fueron los puntos, fueron tres puntos de oro”.

Para el técnico de los laguneros, José Manuel de la Torre, cree que su equipo ya sabe a lo que juegan por lo que irán en busca de los tres puntos frente a los jarochos: “Trabajamos muy fuerte para que este fin de semana podamos conseguir ante nuestra afición la primera victoria, sumar de a tres que es importante. Independientemente de los empates que hemos tenido, el equipo se ve cada vez mejor”.

Con la primera victoria de los escualos en la temporada, escalaron posiciones en la tabla general se encuentran en la posición numero 14 con tres unidades.

Los escualos en casa tuvieron la vista de los ‘Camoteros’ del Puebla en una nueva edición del Clásico del Sur que se disputó en el ‘Pirata’ Fuente. Se vio más astuto el Tiburón en casa aprovechando los errores del rival en el primer tiempo, que fueron concretados con las anotaciones de Adrián Luna y su nuevo atacante Menéndez. Fue entonces la primera victoria de Veracruz en la campaña, (2-0) frente a ‘La Franja’ y dar estabilidad a este equipo que poco a poco comienza a funcionar.

Santos no ha reconocido la derrota en el Apertura 2017, pero actualmente tras sus empates solo han conseguido tres unidades en el torneo que los mantiene en el décimo puesto.

En la jornada 3 el equipo de José Manuel de la Torre abrió la fecha en su visita que tuvieron al Cerro del Quinceo para enfrentar a Monarcas Morelia, equipo que había tenido arranque similar a los laguneros. La misma tónica de Santos llegó, yéndose al frente con gol de Diego de Buen antes de acabar el primer tiempo, pero llegaron los temibles últimos diez minutos y Gastón Lezcano anotaba para la contraparte. Morelia rescataba un punto en casa y dejaba otra vez a los Guerreros perdiendo dos puntos que tenían muy cerca de asegurar.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido Santos vs Veracruz en vivo, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente a partir de las 18:30 horas.