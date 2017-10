Listos para el Volcán

Google Plus

Adrian Luna y José Torres | Foto: Imago7

El conjunto jarocho ya se encuentra preparado para enfrentar a Tigres con la determinación de sumar a como de lugar y traerse mínimo un punto del Volcán.

No hay plazo que no se cumpla y después del encuentro de la temporada pasada donde se hizo presente la violencia en las tribunas, Tigres y Tiburones se vuelven a enfrentar, ambos con diferentes objetivos pero necesitando los tres puntos. Los pupilos del Tuca Ferreti quieren regresar a la senda del triunfo luego de una complicada caída frente a León el fin de semana, el conjunto felino ocupan el quinto lugar en la competencia, sin embargo, de seguir dejando ir puntos podría correr el riesgo de no calificar.

En cuanto a los dirigidos por José Cardozo, quieren sacudirse la poca regularidad que ha tenido a lo largo del torneo y que lo tiene en el lugar once con 14 unidades, motivados para conseguir darle un susto al equipo felino y llevarse los tres puntos al puerto.

Daniel Villalva aseguró que este martes el equipo deberá salir a hacer su trabajo sin preocuparse de más por el rival, siendo conscientes de que un buen resultado en la Sultana del Norte será de mucha ayuda en la lucha por el no descenso. "Será un partido complicado, sabemos que Tigres es un club grande, que tiene jugadores muy buenos, si no está teniendo un buen torneo en defensiva ellos juegan con su gente y de local es otro partido. La clave primero va a ser que estemos bien parados y ordenados, sabiendo que no le podemos dar ventaja a Tigres", dijo el atacante.

Mientras, José "Palmera" Rivas, ex-jugador de Tigres y ahora escualo aseguró que regresar a Monterrey siempre será especial, sin embargo hoy se debe a otros colores que son los del equipo jarocho por lo que buscará dar su máximo esfuerzo para sacar un buen resultado en el Universitario. En cuanto a lo que les ha pedido el D.T paraguayo comentó "con Cardozo tenemos mucho trabajo, creo que siempre que un equipo esta batallando con el tema del descenso hay que cuidar primero la parte de atrás, es lo que nos pide, mucho orden y creo que es lo que nos ha hecho fuertes, creo que ahí vamos a partir, un equipo del descenso tiene que sumar a como dé lugar.", sentenció.