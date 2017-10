José Cardozo: "El árbitro inventó la expulsión"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca | VAVEL México).

Tras la estrepitosa caída de Veracruz en su visita a León por marcador de 6-2, José Cardozo, estratega de los Tiburones, habló sin pelos en la boca sobre el arbitraje, señalando directamente al silbante, César Ramos, de inventarse la expulsión de un jugador escualo y con ello desatar la debacle del equipo visitante cuando parecía estar cerca del empate.

"Del arbitraje no quiero hablar mucho, porque me parece que León es un gran equipo y no necesita ayuda y hoy el arbitraje fue muy localista. Es increíble, nos están pegando en cada partido (...) el árbitro inventó la expulsión y de ahí el equipo perdió el control".

El timonel paraguayo continuó hablando sobre el mal accionar del árbitro en el partido, al tiempo que señaló que el apelar la expulsión corresponderá a su directiva: "Sabíamos que teníamos que cuidarnos del contragolpe y sabíamos que el árbitro iba a inventarse algo para echar a Guido (Milán) y fue así (...) nos vamos dolidos y molestos porque nunca me había pasado esto, es una cachetada para nosotros".

Por último, recordó que Veracruz ha sufrido mucho con el arbitraje desde su llegada al banquillo: "Nos pegan en cada partido, es increíble (...) van a decir como siempre, que lloramos, que lo que yo tengo que hacer preocuparme del equipo y punto. Pero esto también te golpea y mucho. Sabía que iba a pasar esto, que iba a sacar a Guido o a Kristian. León no lo necesita, es un plantel bastante bueno, no necesita ni una mano de parte de los árbitros".

Así, Veracruz continuará sumido en el fondo de la porcentual y la crisis no parece tener pinta de acabar pronto. Por otro lado, habrá que esperar la postura de la directiva escuala, así como de la comisión disciplinaria ante las serias acusaciones del director técnico.