José Cardozo: "Los jugadores salieron muertos del campo"

Foto: Club Tiburones Rojos de Veracruz

El día de ayer el conjunto escualo tuvo un descalabro más y cerró con una derrota en el Luis “Pirata” Fuente su participación como local en el Apertura 2017.

El primero en dar la cara fue el director técnico escualo, José Cardozo, que en rueda de prensa declaró que el equipo lucha y trata de ir al frente. “Los jugadores salieron muertos del campo por que lucharon frente a un gran rival, ante un gran equipo como lo es el Toluca”. Comentó que la desconcentración fue clave para el gol del Toluca, quienes supieron aprovechar y así lograr el gol que les dio el triunfo. “En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol que no supimos aprovechar. Hay que remar nuevamente en contra de todos y no alcanzamos el empate, no porque no lo tuvimos, tuvimos oportunidades de gol que no supimos capitalizar”.

Comentó que el equipo ya no tiene margen de error y que se ha trabajado para que se den los resultados, que al final el fútbol te premia. “El trabajo es de mucha responsabilidad y que de repente no se dan los resultados”, aseguró que el apoyo de la gente fue para aplaudirse porque apoyaron al equipo y a los jugadores después del partido y eso también les duele, el no poder darle la alegría a la afición.

Daniel Villalva comentó que se siguen dejando pasar puntos importantes en casa y que por la situación en la que se encuentran, no se pueden dar el lujo de regalar nada. “Debemos ser conscientes de que el torneo que viene va a estar complicado y que se van a tener que redoblar esfuerzos para tratar de mantener la categoría”. También aseguró que esta situación nos es buena para nadie, desde los directivos hasta la afición que cada quince días está apoyando al equipo.

Por su parte, Cristian Menéndez aseguró que se falló mucho, que el equipo sigue pagando caro los errores y que a pesar de que el equipo sigue haciendo las cosas bien sigue sin alcanzar para sumar puntos. “No estuvimos finos arriba para definir y la suerte tampoco estuvo de nuestro lado, pero bueno, queda un partido más, no hay que caerse y hay que ir a buscarlo con todo para sumar los tres últimos puntos del torneo”.