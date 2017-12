Veracruz arranca preparación para encarar sus amistosos

(Foto: Club Tiburones)

El conjunto veracruzano no pierde tiempo y sigue trabajando a marchas forzadas para poder llegar a tope para el Clausura 2018, en donde el gran objetivo será no descender de categoría.

Por ello, el plantel jarocho comenzó esta semana con su preparación para encarar sus amistosos. Los Tiburones Rojos, comandados por Guillermo Vázquez, realizaron ejercicios de fortalecimiento físico, posteriormente se plantaron en la cancha y ahí, con el balón, hicieron conducción y precisión en los pases.

Después, el equipo jarocho se enfocó en los servicios al área desde las bandas y los remates a portería; para finalizar, el plantel trabajó en dos equipos para hacer futbol en espacios reducidos y práctica en los movimientos que deben realizar dentro del terreno de juego a la hora de atacar y defender.

Una de las novedades de la preparación fue la incorporación del nuevo refuerzo mexicano, el mediocampista, Carlos Esquivel, quien aseguró que llega contento por este nuevo reto en su carrera.

“Estoy contento por venir a un gran equipo, lo tomo de la mejor manera, creo es un gran reto para mi, para mi carrera para todos los que estamos dentro del plantel, y hay que ir paso a paso y aportar cada quien su granito de arena y en mi caso tratar de trabajar al máximo para funcionar dentro del equipo”.

Por último, Esquivel declaró sobre la responsabilidad de llegar al Puerto, ya que estarán luchando por la permanencia en esta temporada: “Tengo una gran responsabilidad, pero hay que trabajar, me siento bien, me siento contento y creo que eso me anima para día a día dar mi máximo esfuerzo. Creo que no hay margen de error, hay que trabajar desde mañana, desde hoy y empezar el torneo de una buena manera, sabiendo que va a ser difícil, pero creo que hay un buen plantel y vamos a trabajar bien”.

Será esta semana cuando arranquen los amistosos para Veracruz, el miércoles 20 de diciembre estará enfrentado a Santos Laguna a las 10:00 horas en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, su segundo amistoso tendrá lugar en el Estadio Luis 'Pirata' de la Fuente para medirse a su filial de la Liga Premier el sábado 23 de diciembre a las 08:00 horas.