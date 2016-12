Miguel Herrera aclara rumores de Xolos

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Dando su primera conferencia de prensa en lo que va de la pretemporada, Miguel Herrera platicó con la prensa de Tijuana sobre el trabajo hecho hasta el momento y tanto de las incorporaciones y salidas que ha tenido Xolos en la última semana.

Sobre el caso de Gabriel Hauche, jugador que prácticamente era titular indiscutible con el conjunto fronterizo el torneo anterior, el estratega declaró que la decisión se tomó en base a la remuneración económica del préstamo- en caso de que Toluca haga válida la opción de compra- y la oportunidad a jugadores jóvenes.

“Toluca venía con un ofrecimiento de compra pero al final se arregló un préstamo con opción de compra. El club gastó bastante dinero el torneo anterior y recapitalizar algo de eso es importante para Jorgealberto (Hank). Queríamos mantener al equipo completo como estaba pero entendemos las circunstancias de que algunos se vayan y se vengan, algunos ciclos acaban y sobretodo que la gente joven salga: Paul Arriola, Luis Chávez, Amando Moreno y Alejandro Guido.

“También queremos que Ignacio Malcorra empiece a tomar su posición de volante por izquierda en su perfil natural y demostrar por qué lo trajimos”.

En cuanto al tema de portería, el estratega mexicano aseguró que el club fronterizo no había contemplado traer a un portero que fuera titular como el caso de Moisés Muñoz, sino alguien como Luis Michel, dispuesto a ayudar a Gibrán Lajud; que por el momento confirma es el portero titular de Tijuana.

"Un jugador de la talla de Muñoz tiene que jugar, además es el gasto y el sueldo, no lo puedes dejar en la banca. Tienes que traer un jugador de experiencia que lo va estar apretando y darle confianza al muchacho".

“La idea es que Lajud sea el arquero de este equipo. Tiene ya la suficiente madurez para ser arquero de Primera, ha sido arquero de Selección Menor, Olímpica, y la oportunidad ya la debería de tener. La llegada de Luis Michel es por obvias razones: se va Vilar y Dilan aún no está al cien. No podemos apostar a no tener la seguridad de tener a alguien confiable atrás de Lajud".

“Son tres porteros que estarán disputando y hoy la mano la tiene Lajud pero no es tajante. La posibilidad que inicie los partidos está en sus manos, pero el que venga va disputar. Michel viene a disputar y ayudar a que sigan creciendo pero con la idea de poder jugar”.

El “Piojo” fue rápido para descartar el rumor de un posible trueque con América entre Avilés Hurtado y Michael Arroyo, y agregando sobre el rumor de la salida al extranjero de Dayro Moreno, que el equipo piensa mantener el equipo lo más intacto que se pueda.

“Ayer estuvimos platicando con Jorge y la idea es que no salga nadie más. No descartamos nada, puede haber billetazos y no estamos peleado con el dinero, está la posibilidad de que salga alguien por una venta muy alta y traeríamos gente que cubra esa plaza pero ahorita nadie. No pensamos en eso.”

El entrenador mexicano también aprovechó para aclarar sobre el tema del uruguayo Jonathan Álvez, quien dijo no está contemplado para llegar al equipo tijuanense.

En cuanto a los refuerzos que llegaron de Dorados, Joe Corona y Juan Pablo Meza, Herrera admitió que ambos vienen con posibilidades de ver minutos importantes.

"A Joe lo tenemos contemplado como doble contención, donde estuvo jugando el último torneo, pero sabemos que también nos puede dar por fuera; tiene esa variante de jugar atrás del ‘9’ que nos puede ayudar y hay que aprovechar".

"En cuanto a Juan Pablo, no teníamos un lateral derecho. Habíamos improvisado con Michael Orozco que no es su posición pero lo ha hecho bien con el club y su selección. También está Juan Carlos Núñez, pero necesitamos a alguien joven que cumpla esa posición ya que atrás no teníamos a nadie".

Finalmente, en cuanto a las zonas que podrían ser reforzadas en los próximos días, Miguel dijo que sería el ataque que buscarían reforzar.

“Nuestra defensa fue la más sólida del torneo, no hay mucho que cambiar y ya llego Meza que tiene cualidades para pelear una posición.

"El regreso Henry nos da dos 9s, quizás uno más por cualquier cosa para tener en la banca. Cuando Henry se recuperaba no teníamos un relevo para Milton. Por ahí buscaremos a otro nueve y un jugaro que sea desequilibrante con la pelota".