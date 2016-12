Miguel Herrera: "No hemos pedido a nadie"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Después de remontar un marcador en contra frente al Atlas, los Xolos de Tijuana cerraron su primer partido de preparación con un 3-1 a favor con un par de Henry Martín y otro tanto de Edgar López.

Después de noventa minutos de acción, el estratega mexicano Miguel Herrera rescató el funcionamiento de su equipo más allá del marcador final obtenido.

“Sirve para ir aflojando, todavía no es lo ideal que pretendemos pero ahí va el equipo, el resultado es lo que menos nos interesa: está el funcionamiento y cómo responden los jóvenes”.

Entre lo destacable del conjunto canino brilló la dupla en la punta del ataque de Martín y Milton Caraglio que iniciaron como titulares ante las ausencias tanto de Dayro Moreno y Avilés Hurtado en el once titular; el cual dejó contento al estratega mexicano.

“Son dos ‘9’s fuertes, que aguantan bien la pelota y van bien por arriba. Dayro no inicia por haber llegado un poquito tarde a la pretemporada y Avilés por molestias. Vamos a ir viendo cómo trabaja el equipo”.

Sobre la ausencia del colombiano, Herrera reveló que Avilés había presentado molestias físicas el día anterior y prefirieron no arriesgarlo. En cuanto al tema de refuerzos, Miguel comentó que el equipo pretende buscar a gente para cubrir las plazas vacantes dejadas por Gabriel Hauche, Kevin Gutiérrez; tal como el caso de Joe Corona y Juan Pablo Meza.

“Se van incrustando en lo que pretendemos del equipo, hay que verlos, que conozcan a sus compañeros e ir formando al equipo ideal para que inicie el 7 de enero en el torneo”.

Considerándolo como un buen ensayo de cara al Clausura 2017, Herrera aseguró que el equipo continuará preparándose ahora con partidos contra las inferiores del club.

En el caso de Dayro , quien admitió aún estar analizando ofertas para una posible salida de Xolos, Miguel dijo no saber al respecto y aseguró contar con todos los jugadores actuales en sus planes.

“No me ha dicho nada Jorge (Alberto Hank), a los que tengo aquí los considero. El cierre de registro es hasta el 31 de enero, podemos sumar gente, estaremos pensando para remplazar a los que se nos fue y esperemos no se vaya nadie”.

Pintando ser el portero titular esta temporada, el estratega canino también opinó acerca del tema de la portería y Gibran Lajud.

“Tiene que tener más minutos, aún es un chavo que puede irse equivocando, En el caso de (Luis) Michel, no viaja por una molestia. Lo importante es tenerlos al cien por ciento la siguiente semana que ya trabajamos para el inicio del torneo”.

Finalmente, en cuanto a los rumores de un supuesto interés y posible intercambio con América por Rubens Sambueza y Darwin Quintero, el ex entrenador americanista descartó saber algo al respecto.

“No lo sé, hasta ahorita no creo que haya alguna negociación; no hemos pedido a nadie. Solo Jorgealberto (Hank) sabe si hay alguien que nos haya pedido un jugador y pudiéramos evaluar; hasta el día de hoy no”.