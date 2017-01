Juan Martín Lucero: "Me sedujo mucho venir a Tijuana"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Llegando desde el futbol de Malasia para reforzar al ataque de Xolos, Juan Martín Lucero fue presentado de manera oficial como la más reciente contratación por parte del club fronterizo para encarar el Clausura 2017.

Acompañado junto al Director Deportivo del club canino, Ignacio Palou, y los demás refuerzos, Joe Corona, Juan Pablo Meza y Luis Michel, el delantero de 25 años de edad dio sus primeras palabras en el futbol mexicano a escasos minutos de darse a conocer su contratación con el equipo tijuanense.

En cuanto a los factores que influyeron en su decisión por aceptar la propuesta del futbol mexicano, el artillero surgido de Defensa y Justicia comentó el crecimiento del balompié azteca y la oportunidad de regresar a un plano más conocido a nivel internacional: “Me sedujo mucho venir acá, es una liga que en los últimos años ha crecido mucho. Cuando me fui de Independiente, me fui con la idea de que podría perderme un poco y no quería estar más de un año. Cuando salió la oportunidad de venir ni lo dudé”.

Sobre su experiencia en el futbol de Malasia con el Johor Darul Takzim, Lucero consideró como un gran aprendizaje su aventura en el futbol asiático, aunque admitiendo no haber tenido duda alguna a la hora de escuchar la oferta del club tijuanense: “Dudaba si de irme allá o no ya que al no conocerlo se menosprecia, pero estando allá te das cuenta que ellos son profesionales, tienen su estilo de juego y estilos de vida. Me sirvió muchísimo a mí. Me costó mucho pero mi idea no era quedarme en Asia. Quería crecer un poco más estando allá y, cuando salió esta opción, preferí mil veces venir acá".

Respecto al estilo de juego que se llevaba en el futbol del país asiático, “Juanma” declaró sobre su experiencia en una liga desconocida para muchos a nivel internacional: “Es un futbol no tan dinámico, pero sí muy aeróbico. Sus jugadores tienen una genética envidiable que les permiten correr todo el partido y terminan como nuevo. Es un futbol que intentan jugar muchísimo, hay bastante espacio porque arriesgan de ambos lados, quizás algo similar al mexicano de hace unos años que no era tanto ritmo o físico. Hoy es un poco más rápido y ha crecido mucho al grado que muchos jugadores consideran venir acá”.

Curiosamente recibiendo información de Tijuana de parte de un nativo, Benjamín Mora,que trabaja en el equipo filial del club de Malasia en alianza con gente del Borussia Dortmund desarrollando nuevos talentos en el país, Lucero se mostró ilusionado de su llegada a Xolos.

Acerca de su perfil, el delantero se consideró como un atacante que busca terminar las jugadas dentro del área, pero buscando colaborar en la creación de jugadas; habiendo declarado en una ocasión tratar de emular el estilo de juego de delanteros como Gonzalo Higuain y David Trezeguet particularmente: “No soy un delantero fijo del área, me gusta participar en el juego moverme y siempre terminar dentro del área. No soy alguien que se va sacar dos o tres encima y convertir un gol, necesito de la asistencia, pero trato de moverme para generar esas opciones".

Por último, agregó: “Trato de no esperar tanto en el área, salirme y moverme fuera un poco. No soy una referencia fija, me gusta más participar en el juego y sentir que puedo colaborar en ese sentido. Cuando se va finalizar siempre hago el esfuerzo por estar ahí en el área para poder definir de la mejor manera”.