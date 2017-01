Miguel Herrera habla sobre posibles refuerzos para Xolos

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles previo a su partido inaugural de la temporada como local, Miguel Herrera aseguró tener confianza total en su delantera para enfrentar al Puebla en la Jornada 2 del Apertura 2016 frente a Puebla.

Pese a la salida de su goleador histórico, Dayro Moreno, el estratega mexicano dijo estar tranquilo en cuanto a sus delanteros; destacando la llegada de Juan Martín Lucero.

"A él (Martín) lo traemos para disputar con Henry y Milton. El torneo pasado solo tuvimos un delantero centro con Henry que no terminó de recuperarse hasta esta pretemporada que ya está tomando su forma y tratando de recuperar su nivel".

Reconociendo el ahora contar con más de un delantero centro, el Piojo admitió el ahora poder tener la posibilidad de jugar ya sea con dos delanteros o darle la cabida a un medio punta ante la salida de Moreno.

Sobre la preocupación de traer a jugadores con la temporada ya iniciada, Miguel admitió que cuestiones administrativas y la precaución de no apresurar una decisión han sido la causa principal por la demora de los extranjeros.

“En este periodo es difícil tener los jugadores aquí con unas ligas aun no iniciando o parando, los procesos de pedir los transferes, todos salen de vacaciones. Como se cierra hasta el 30 de enero a los demás no les apresura pero a nosotros que ya empezamos sí nos apresura tenerlos. No queremos tomar decisiones de traer un jugador por no analizar bien”.

Ante los rumores de la llegada de jugadores como el mediocampista César Meli, Miguel Herrera explicó el proceso que lleva el club al momento de hacer contrataciones; y admitiendo estar buscando alguien del ataque aunque sin descartar el mediocampo.

“Estamos observando todo Sudamérica y no estamos descartando cualquier lugar. Los promotores te envían 50 mil videos de jugadores y estamos observando todo lo que se pueda.

“Esperamos buscar gente de arriba pero no descartamos algún volante, queremos tener la calidad que tuvimos el torneo pasado intacto”.

Sobre la visita del conjunto camotero, Herrera analizó al rival a enfrentar; descartando que fuera a presentarse un partido fácil a pesar de sus problemas porcentuales.

“Puebla es un equipo de mucha rapidez y que trabaja fuerte desde el torneo pasado. Es un equipo que va competir todo y no va dar una pelota perdida. Tienen jugadores con mucha experiencia que ya saben lo que es la liga mexicana”.

Finalmente, después de reconocer que el equipo deberá seguir trabajando en su definición, Herrera habló sobre la salida de Dayro Moreno y cómo fue que se dio su salida.

“Desafortunadamente en el draft preguntaron por él pero no hubo una oferta importante. El traía en la cabeza lo del AtléticoNacional, teníamos las ganas de jugar la Copa Libertadores y a él se le va hacer con un club importante de su país. Estábamos tranquilos y conscientes de que podía salir; si se quedaba, que bueno, y si se iba, teníamos que buscar algunos refuerzos para cubrir su posición”.