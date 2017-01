Luis Michel: "Vamos a pelear también por la Copa"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Habiendo perdido en su duelo inaugural, los Xolos de Tijuana buscarán conseguir su primera victoria en la Copa MX ante la visita de Correcaminos el próximo martes en el Estadio Caliente. Perfilandose para iniciar bajo el arco, Luis Michel platicó sobre el próximo encuentro en casa.

“Se ha venido haciendo bien las cosas en liga y en copa estamos pensando en ganar nuestro primer partido y empezar a sumar. Es una linda oportunidad para los que tenemos menos activida de poder estar en ritmo para cuando se nos requiera".

El cancerbero mexicano se mostró ansioso sobre su debut ante la afición tijuanense, jugando nuevamente en la ciudad fronteriza tras su pasado con el Inter de Tijuana en divisiones inferiores.

"Yo estoy feliz. Como lo mencione el día que me presentaron, esta oportunidad es muy interesante y vine con mucho gusto. El cariño que te muestra la gente y el recibimiento de la institución, junto a la confianza que te dan, se deben devolver con buenas actuaciones en la cancha y ser factor para poder ayudar al equipo. Se del gran compromiso que se habla aquí, pero hay que plasmarlo en la cancha".

Obligados a sumar para mantenerse con la posibilidad de pasar a la siguiente ronda del certamen, Michel aceptó que Xolos está buscando trascender en la copa al igual que la liga; siendo el título el objetivo final.

"Desde el principio Miguel (Herrera) nos dijo que vamos a pelear también por la copa. Al igual que en liga, vamos partido a partido, es nuestro segundo encuentro y tenemos que sumar de a tres para seguir compitiendo".

En cuanto a su futuro inmediato, el portero de Tijuana dijo que el vive el momento, buscando capitalizar cada oportunidada, sin contemplar cuanto tiempo estará puesto o en qué etapa de su carrera se encuentra.

"Hay etapas y procesos pero yo vivo el presente. No sé si voy a estar aquí seis meses, un año, dos, tres o cinco. No me pongo a pensar en eso, vivo lo que me toca el día de hoy de la mejor forma entregándome al máximo y corrigiendo lo que no se hace bien".

Finalmente, asumiendo el rol de hombre de experiencia, el ex-cancerbero de Chivas dio su punto de vista sobre las primeras actuaciones de Gibrán Lajud como titular en lo que va de la temporada; en la cual ha logrado mantener su meta intacta en los últimos dos encuentros de liga.

"Lajud es un arquero con grandes condiciones. Llevará pocos partidos de liga pero varios internacionales. Se va abriendo paso y ha respondido en las acciones que le ha tocado, es parte de esa confianza que ira adquiriendo en cada partido, hay que ir partido a partido y paso a paso que las condiciones las tiene".