Jorge Ortiz: “Estoy muy contento de estar en Xolos”

Google Plus

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Alistando los últimos detalles antes de viajar a Guanajuato para prepararse para el duelo frente a León, los Xolos de Tijuana presentaron de manera oficial a sus últimos dos refuerzos del Clausura 2017: Jorge Ortiz y Matías Pisano.

Acompañados del Director Deportivo del club, Ignacio Palou, ambos argentinos fueron presentados por el directivo ante los medios de comunicación junto a sus playeras respectivas y usando una camiseta con la leyenda “#FuerzaYasser”.

Palou confirmó que Ortiz viene cedido a préstamo de Independient y tendrá el 32 en su playera para lo que resta de Clausura 2017.

El mediocampista de 32 años de edad fue el primero en platicar de los refuerzos, agradeciendo el buen trato por parte de la institución desde su llegada a la ciudad fronteriza.

Ortiz comenzó comentando sobre su perfil como jugador y sus aspiraciones con el club fronterizo.

“Soy un volante mixto, me gusta tratar bien la pelota y tratar de llegar al gol. Yo vine acá a ayudar al equipo y tratar de apoyar con cosas importantes. He tenido la suerte durante mi carrera de conseguir títulos en Argentina y en el extranjero, este es un desafío importante a estas alturas de la carrera al saber que se tiene un equipo importante”.

El "Marciano" reconoció no dudar en venir al futbol mexicano gracias a las referencias de sus compañeros actuales y anteriores como Damián Pérez, Juan Martín Lucero, Emanuel Aguilera e incluso los hermanos Cristian y Hernán Pellerano.

“Lo decidí rápidamente. Cuando supe del interés de Tijuana nos comunicamos y nos pusimos de acuerdo rápido. Ya conocía al club por mis compañeros y hablé con los Pelleranos que me comunicaron como se maneja el club que tiene todo para un jugador profesional.”

“En Argentina pasaban partidos de León y otros importantes. Tengo muchos compañeros que han jugado en distintos clubes y trataba de ver.

En cuanto a su análisis del estilo de juego azteca, el mediocampista dijo que le agrada el nivel de la Liga MX y espera poder adaptarse lo más pronto posible.

“Acá todos los equipos intentan jugar, tratar bien la pelota y es lo que me gusta tratar de hacer. Acá es lo mismo juego con el entrenador. Me voy adaptar lo más pronto posible al futbol mexicano y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda”.

Finalmente, Ortiz habló sobre su potencial pareja en mediocampo, Guido Rodríguez, aunque reconoció que no tiene la titularidad a seguridad.

"Guido es un chico que por ahí no lo tenía mucho porque no jugo tantos partidos en Argentina. Pero se ha hablado que tuvo un gran torneo y espero poder complementarnos de la mejor manera. Yo no tengo el puesto asegurado, vengo a pelear".