Matías Pisano: “No dudé en venir a Tijuana”

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Alistando los últimos detalles antes de viajar a Guanajuato para prepararse para el duelo frente a León, los Xolos de Tijuana presentaron de manera oficial a sus últimos dos refuerzos del Clausura 2017: Jorge Ortiz y Matías Pisano.

Acompañados del Director Deportivo del club, Ignacio Palou, ambos argentinos fueron presentados por el directivo ante los medios de comunicación junto a sus playeras respectivas y usando una camiseta con la leyenda “#FuerzaYasser”.

Palou confirmó que Pisano llegaba al conjunto fronterizo como jugador libre con contrato de año y medio, y usará el dorsal 27.

Por su parte, el volante proveniente del futbol brasileño se dijo estar feliz con la oportunidad de llegar a Xolos.

“Estoy agradecido de estar acá y contento de que Tijuana me allá contratado; un club grande y con grande objetivos. El desafío que tengo lo voy aprovechar a full”.

Asegurando estar bien físicamente, Pisano reconoció que le faltara a él y a Ortiz un proceso de adaptación al ritmo de juego del futbol mexicano; del cual ya tenía ofertas en el pasado.

“La he visto a la liga mexicana y me gusta mucho. Antes de ir a Brasil tenía propuestas de venir a México que me habían interesado mucho. Ahora que Tijuana mostró interés en mí no dude en venir".

En cuanto a sus posibilidades de ser titular, Matías admitió que tendrá que pelear por un lugar en un equipo que se ha caracterizado por su competencia interna.

“Vine a competir sanamente. Uno siempre quiere tratar en el once titular pero si hay que estar atrás, para ayudar a los compañeros, lo vamos a hacer”.

Finalmente, el volante argentino reconoció el trabajo hecho por el ex-entrenador de Tijuana- Jorge Almirón- que ha llevado el estilo de juego mexicano a la liga argentina con los equipos que ha dirigido.

“Con Jorge he aprendido mucho de futbol. Dirigió acá en Tijuana y varios equipos en México y trató de llevar todo eso allá a Argentina y creo que lo que llevó a Argentina es un juego rápido, retener la pelota y atacar todo el tiempo”.