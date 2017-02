Miguel Herrera: "No había que desesperarnos"

(Foto: Club Tijuana)

El entrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera salió satisfecho tras el desempeño de sus jugadores en la Jornada 5 del Clausura 2017 al conseguir remontar ante el León de manera contundente con un marcador final de 4-2.

Habiendo iniciado yéndose abajo en el marcador, el estratega del club fronterizo destaco la fortaleza mental de su equipo ante un rival que sabía iba a ser un reto complicado:

“No nos desesperamos. Ellos arrancaron muy bien y nos concretaron con una pelota que se pierde en la cancha de ellos y con nuestro equipo mal parado para aprovechar bien su oportunidad.

“Sabíamos que enfrentábamos a un equipo que tenía gol y que era difícil sacar resultados aquí. No había que desesperarnos, el ritmo de partido lo teníamos que tomar nosotros, quitarle la pelota a un equipo que con ella es muy difícil, y creo que aprovechamos las oportunidades que tuvimos y lo hicimos de la mejor forma.

Sobre las dos jugadas de polémica, Herrera aseguró que el primer penal señalado a su equipo no lo pudo ver pero consideró que el segundo tanto fue correctamente marcado:

“El primero no lo vi, me agarro volteando, no te podría decir. El segundo es un penal claro, Avilés esquiva al portero y con el afán de aventarse el portero obstruye al jugador”.

A pesar de conseguir la primera victoria de Xolos en condición de visitante ante León desde su ascenso a Primera División, Miguel le demeritó importancia a la hazaña:

“Como lo dije antes de llegar: es solo una estadística. Cada día trabajamos para que cada partido sea diferente al que haya sido anteriormente y si se da es porque se trabajó bien y porque los muchachos hicieron bien las cosas. Nada más queda como estadística, lo disfrutamos porque el equipo hizo bien las cosas. Mañana pensaremos en el siguiente rival y estar concentrados para lo que sigue”.

Después de pasar la semana al pendiente del estado de salud de Yasser Corona, quien tuvo que ser hospitalizado por una fracturo cervical, el entrenador mexicano comentó sobre cómo su plantel afrontó la situación:

“La situación de Yass nos puso un poco distraídos pero al final de la semana entendimos que teníamos que seguir trabajando, concentrándonos en un partido que iba a ser muy difícil, lo trabajamos bien y al final creo que sacamos un extraordinario triunfo”.

Finalmente, el Piojo comentó sobre la actuación del colombiano Avilés Hurtado que tuvo una noche redonda al registrar un gol y una asistencia en el triunfo canino; aunque haciendo hincapié primero en la actuación general de sus jugadores:

“Todos hacen un partido muy redondo. Hubo dos o tres fallas que se corrigieron al medio tiempo, nos ubicamos mejor y empezamos a dominar la pelota.

"Avilés es uno de los mejores jugadores de la liga y está demostrando la calidad que tiene. Mientras lo tengamos al cien por ciento tenemos un jugador importante que suma para nuestro equipo”.