Miguel Herrera: "Me voy muy molesto"

Foto: Vavel México / Mario Gómez

El técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, fiel a su costumbre plasmó su sentir después del empate 3-3 ante los Pumas este domingo.

"La verdad es que me voy muy, pero muy molesto, porque no puede ser posible que en quince minutos les regalemos el juego al rival, el partido lo teníamos controlado, estábamos 3-0 y de la nada nos sacan los tres puntos, si antes del juego nos avisaban que salíamos con un punto de CU, nadie se quejaba, pero como se dio el partido, el punto nos sabe a nada"

Por otro lado, Herrera recalcó que la molestia se genera a partir de las formas en las que se desarrolló el último cuarto de partido.

"Trabajamos muy duro en la semana, nos matamos en la raya, buscamos ganar cada juego".

El "Piojo" recalcó que la falta de manejo fue clave para que el cuadro de la frontera no pudiese sacar tres unidades este fin de semana.

"La verdad es que fue eso (la falta de manejo) todo estaba de nuestro lado, cualquier acción era de peligro, el disparo de media distancia, el control de la pelota, pero los errores atrás los aprovecha el rival y bueno, dejas que te empate".

Cuando se le cuestionó acerca de una jugada catalogada como polémica al anularle un gol a los caninos cuando tenían la ventaja por tres goles, Herrera dejó de lado ese tema.

"Esa jugada no la tengo clara, no te puedo decir si fue offside o no, eso sí, el árbitro pitó mal, pitó horrible y para los dos lados. Hay un choque, un simple choque y le va gritando a Avilés, lo amenaza, lo acusa de hacer tiempo pero se le explica que fue un choque normal, y luego me grita a mí diciéndome que si vuelvo a gritar me va a echar".

Sin embargo, tuvo tiempo para manifestar su molestia con el silbante el cual, a palabras del timonel rojinegro, hizo mal su trabajo.

"Si permitimos que sigan así, no harán bien su trabajo y no serán buenos, si de algo tan simple como un choque, todo mundo se lo explicó, además, nadie le pidió que parara el juego, nadie. Si quiere respeto, que respete".

Regresando al tema del partido, Miguel Herrera manifestó que la mala marcación aunada a la falta de manejo provocó los tres goles universitarios.

"La culpa la tuvimos nosotros, no supimos marcar, tenían la posesión pero les llega un penal muy burdo, ahí no hay nada que reclamar, fue un penal clarísimo".

Por último aseveró que se van con un sabor amargo por la forma del resultado.

"Nos vamos con un sabor de boca muy amargo, aquí no es de un jugador, somos todos, cuando se gana, se pierde o empata, somos todos". Finalizó.