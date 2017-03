Miguel Herrera: "En los dos torneos queremos ir por todo"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Logrando darle la vuelta a un marcador adverso en la recta final del partido, los Xolos de Tijuana de Miguel Herrera consiguieron obtener su pase a la siguiente ronda de la Copa MX tras terminar como líder de su grupo al derrotar 2-1 a los Cimarrones de Sonora.

En una noche en la cual el conjunto canino generó varias jugadas de peligro sin poder concretar, el estratega mexicano reconoció que las propias carencias de sus jugadores los puso en aprietos durante la segunda mitad e incluso puso en riesgo su pase a la siguiente ronda.

“Desde el primer tiempo nos tuvimos que ir al vestidor con el marcador a favor nuestro. Nos está costando hacer el gol, de repente en un partido la mala suerte y la mala definición nuestra para poder concretar las oportunidades que se tienen le da vida a un rival que no llegaba y no nos hacía daño y en una buena jugada de ellos y nos terminan vulnerando.

“Fue mala suerte. Me preocuparía si en la liga no hiciéramos goles, somos la mejor delantera del torneo. Hoy de repente fue un poco de suerte, el arquero se encuentra un par de pelotas en el camino, hay un remate de Milton que el defensa voltea y le pega en la cabeza. Es mala suerte pero cuando tienes una delantera tan contundente te deja tranquilo, hoy no fue un buen día pero tenemos mucha llegada y eso me deja tranquilo”.

Alineando un cuadro alterno con un par de titulares, Herrera platicó sobre la decisión de poner de arranque a un par de jugadores del cuadro titular del torneo de liga y los beneficios que trae terminar entre los primeros lugares generales del torneo de copa.

“Le estamos dando mucha rotación a nuestro plantel por los torneos que peleamos y por tener un plantel corto. Tratamos que todos tengan participación, hay jóvenes que están haciendo las cosas bien y están teniendo su oportunidad en la copa. Hay que tratar estar entre los mejores del torneo para poder recibir los partidos y no tener que hacer los viajes tan largos que nos cuestan. Ya estamos donde queríamos en la siguiente ronda, pensaremos en el partido del viernes contra Pachuca y después veremos qué es lo que sigue”.

En cuanto a la pregunta de si valora un torneo más que el otro, Miguel descartó que menos precie la copa por la liga, asegurando que en ambos hay ambiciones por trascender.

“Aún tenemos los dos torneos y ninguno lo abandonamos; en los dos queremos ir por todo. Tomamos decisiones de cómo se van a dividir los partidos para jugar los dos torneos que son ambos importantes. Ahorita estamos a 10-12 puntos de la cifra obligatoria para que el descenso se nos aleje. Un torneo de 60 puntos te pone en la parte arriba de la porcentual y te olvidas de esa situación un poco”.

En cuanto al arbitraje, el entrenador fronterizo se mostró molesto con las asignaciones de los silbantes, asegurando que al equipo tijuanense le ha tocado lidiar con árbitros poco probados y pidiendo que la federación aclare si la copa será un torneo para probar árbitros de la manera que los equipos prueban a sus jugadores canteranos.

“Nosotros tenemos que recibir árbitros que tengan en Primera A o jóvenes. Si ellos nos piden que le demos cierto valor a la liga y a la copa, ¿por qué el arbitraje no lo toma tan en serio? Queremos que sea parejo pero a nosotros casi todos nos han pitado árbitros de liga de ascenso o muy jóvenes que van empezando y que les dan equipos esporádicos.

"Si la copa la van a usar para probar árbitros que lo digan desde el principio y está bien, es válido así como la usamos nosotros para probar jóvenes. Pero que lo digan desde el principio y no que de repente algunos árbitros de primera sí piten juegos de copa y a nosotros no nos toque ninguno. Ya van dos torneos que nos pasa. Y no es que nos piten mal o que no se logren los objetivos, pero hay dos o tres jugadas polémicas como la del penal; si él lo marca ya no tiene que ver toda esa revolución, tiene que ir con la mano a la bolsa porque es una jugada manifiesta de gol frente al arco, lo derriba para que no pueda patear bien y es roja directa".

Finalmente, en cuanto a la adaptación de sus últimos dos refuerzos extranjeros que llegaron con el torneo ya iniciado, el Piojo aseguró que la adaptación de ambos Jorge Ortiz y Matías Pisano va por buen camino.

“Ahí van, es una cancha difícil y se tienen que acoplar a ella que es diferente a todas. El futbol mexicano tampoco es fácil pero ellos se matan para mostrar que están listos. Todos me parece que están sumando, aportando su granito de arena; hay que ser pacientes cuando armas un equipo, se te desarma y lo tienes que volver armar”.