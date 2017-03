Miguel Herrera: "Me quedan seis meses más de contrato, no hay prisa"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles previos al duelo contra Pachuca, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, comentó sobre la importancia que será enfrentar a un rival que posiblemente pudiera enfrentarse en la liguilla.

“Va a ser importantísimo sumar tres puntos. Nos vamos a enfrentar a un rival difícil y dinámico pero con la idea de que el equipo ha venido haciendo bien las cosas y solventando desatenciones y errores en los últimos partidos. Estamos tranquilos y conscientes de lo que viene que será un paso importantísimo para ir en busca de la clasificación”.

El Piojo reveló que alineará al mismo cuadro titular del duelo de la jornada pasada contra Rayados con Lajud en el arco, una defensa conformada por Valenzuela, Aguilera, Orozco y Pérez, con un mediocampo compuesto de Guido, Corona y Malcorra, y finalmente un ataque encabezado por Caraglio, Hurtado y Lucero.

Con ambos equipos viniendo de jugar a mitad de semana, el entrenador mexicano descartó el tema del cansancio y agregando que buscaran desde el silbatazo inicial hacerse de la pelota.

“Los dos equipos jugamos a media semana, ellos prácticamente pusieron su equipo titular y nosotros los mezclamos.

"Esperamos salir con una gran determinación a buscar el partido, a tener el ritmo del juego, manejar la pelota con la contundencia que nos ha caracterizado y concentración atrás. En el último partido lo hicimos prácticamente a la perfección: manoteamos a un gran equipo y además mantuvimos al goleador del torneo a un solo disparo al arco. Si repetimos esa actuación sin duda alguna podremos sacar los tres puntos".

Negándose a hablar sobre el duelo de copa contra America hasta después del compromiso del torneo de liga, Herrera alabó el trabajo del Pachuca con jugadores jóvenes; destacando el caso de Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

“Es un equipo que le gusta tener gente joven y ser dinámicos. Jugamos contra un equipo como Chivas que también tiene mucha dinámica y jóvenes importantes pero supimos trabajar ese partido así que, ¿por qué no hacerlo en casa y hacer valer también nuestra localía?

En cuanto a su opinión sobre la etiqueta de precio de 20 millones de euros que le ha puesto Pachuca al “Chucky”, Herrera consideró adecuado el valor para el joven mexicano al enfatizar que es un precio para vender al extranjero.

“Es un gran jugador, es extraordinario, y me parece que es de los importantes de la liga pero pensar en una cifra así es pensar que es un número para el extranjero.

“Ha trabajado bien esa situación, sigue siendo un jugador importante para su equipo y desequilibrante. Te pueden poner la etiqueta que sea pero el chiste es que encuentren alguien que los pague. Si alguien de fuera los pago nos dará muchísimo gusto porque ira mostrar cualidades a otro lado y abrirá camino para los demás jóvenes que van empujando”.

Cuestionado sobre si el precio elevado para los jugadores mexicanos es un impedimento para salir al extranjero, Miguel consideró que cada equipo decide el precio final del jugador y poniendo el ejemplo de su propia experiencia.

“Los jóvenes que salgan cada equipo les podrán una etiqueta. De los jugadores que a mí me tocó dirigir, caso Diego Reyes y Raúl Jiménez, también América los vendió muy bien. Me parece que los precios son para el extranjero, de repente hay gente del futbol mexicano que paga esa cantidad por un jugador pero no son precios para el mercado local”.

Finalmente, el entrenador fronterizo negó que tiene pactada una junta con la directiva de Xolos para extender su contrato, el cual termina en seis meses.

“Hemos platicado con Jorge Alberto (Hank) pero nada de la renovación. Todos estamos contentos por la circunstancia en la que trabajamos pero no tenemos prisa, me quedan seis meses más. No hay prisa, en cualquier momento podríamos reunirnos no tiene que ser una fecha FIFA para vacaciones están las de Junio”