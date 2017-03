Juan Carlos Valenzuela: "Hay que corregir muchas cosas y darle vuelta al partido"

(Foto: Club Tijuana)

Tras la voltereta del Pachuca, el capitán de los Xolos de Tijuana, Juan Carlos Valenzuela, habló tras la derrota sufrida en el Estadio Caliente en la Jornada 9 del Clausura 2017.

Pese al marcador en contra, el zaguero central consideró que la disputa del partido fue parejo y errores de parte del conjunto fronterizo terminaron por determinar el resultado adverso.

“Estaba parejo, entre todo era un partido que sabíamos cómo iba a hacer ante un equipo muy buen como Pachuca. Son momentos y circunstancias que ya debemos aprender a leer y a corregir en esos puntos que el rival va a tener por momentos en el partido y saber contenerlos”.

Sobre qué se puede rescatar de la derrota, Juan Carlos enfatizó en que el cuadro canino deberá mantener la concentración a todos momentos; teniendo ya en mente el partido de Octavos de Final en la Copa MX frente al América.

“Este equipo debe estar concentrado los 90 minutos, debemos estar muy conscientes que no nos podemos relajar, más allá de saber que somos muy competitivos y nos hacemos fuerte dentro de nuestra casa, en cualquier momento que te desconcentras cae el gol y en menos de diez minutos nos dan la vuelta.

“Hay un partido ya a media semana importantísimo para nosotros. Está en la cabeza de todos más allá del partido de hoy, habrá que corregir muchas cosas y darle vuelta a este partido, ver qué hicimos bien y qué hicimos mal para recuperarnos para el miércoles”.

Finalmente, el Topo consideró que el trabajo arbitral de César Arturo Ramos fue deficiente mas no determinante en el marcador final.

“No me gusta hablar de los árbitros o estarlos mencionando. Nosotros hicimos nuestro partido dentro de la cancha y el resultado es completamente responsabilidad de los jugadores.

"Pero siento que hay jugaditas que te van desgastando ya sea que no se marcan o se marcan diferente, donde creo que no se marca parejo. Al final de cuentas no influye directamente en el marcador pero yo estuve encima de él simplemente mencionándole cosas que veía y que al final no deciden igual a la hora de marcarnos a favor y en contra”.