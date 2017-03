Miguel Herrera: "La actitud de los árbitros es muy mala"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

El estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, platicó sobre lo acontecido durante el fin de semana en el cuál los árbitros del futbol mexicano detuvieron la actividad de la Liga MX en la Jornada 10 del Clausura 2017.

Habiendo viajado a Querétaro el viernes para su duelo del sábado contra Gallos, el cuadro fronterizo se tuvo que regresar a Tijuana tras la decisión tomada por la huelga arbitral de Primera División; lo cual considera el estratega canino afecta la preparación de su equipo en una jornada doble.

“Nos saca de balanza que trabajamos un partido con cierta gente por la rotación que le tenemos que dar y ese trabajo no nos sirvió. Si de entrada sabes que vas a trabajar una semana para un partido, la trabajas completa con sus recuperaciones debidas y enfrentas el partido con la gente que piensas que debe de jugar; no trabajas a medias para un partido y cuando tienes que prepararte al otro también te lo dejan a medias”.

En cuanto a la huelga, Herrera consideró como equivocada la actitud de los silbantes mexicanos al reprochar su toma de decisiones y señalando a la Comisión Disciplinaria como el causante de todo el caos.

“Lo dije desde el principio: el primer error viene de la Comisión Disciplinaria por la circunstancia de no ir al reglamento como se debe. Nosotros somos parte del equipo que estuvo involucrado en el juego de esa situación así que tenemos la cedula y dice ‘atento de agresión’, no dice otra cosa.

“La actitud de los árbitros es muy mala. Muchos podrán decir que se unieron pero no se unieron; si se unen se para todo el futbol y no nomás la Primera División. Es una actitud mala en un momento de saber que se podría meter presión. Se pierde muchísimo dinero.

“Nosotros como equipo viajamos a una ciudad para ir a preparar un partido. Primero las situaciones de horario de tiempo que se pierde, después el gasto que hace el equipo para llevarnos en el avión y regresarnos, alimentaciones y la renta de un hotel. Ya si vamos a los más perjudicados es la afición que compran su boleto de avión, van, pagan sus hoteles y comidas, y resulta que a estos tipos se le ocurrió en ese momento tomar la decisión”.

"No es porque este en contra de la unión de ellos, me parece que no es una buena decisión. Ya lo hicieron y ya tendrán sus consecuencias en algún momento porque me parece que el primer error es de la Comisión Disciplinaria: si se equivocaron o no los muchachos ya es determinación de la C.D. y las condiciones de hacer cumplir el reglamento”.

Sobre las sanciones determinadas de un año de suspensión para ambos Pablo Aguilar y Enrique Triverio, el entrenador mexicano consideró que se tendría que el castigo se tendría que apegar al reglamento aunque enfatizando que los clubes afectados podrían apelar la sanción.

“No he dirigido a Pablo pero lo conozco bien y te brinca ver la actitud de un tipo tan tranquilo, tan ecuánime y consciente de las cosas, que tome esas determinaciones. Son circunstancias de alguna calentura.

“El reglamento dice que si lo acusaron de agresión y si dicen que es una agresión es un año; no hay vuelta de hoja. Podrían apelar los clubes, también tienen derecho como apelaron los árbitros. Ahora ellos pueden argumentar, levantar una defensa y apelar".

“Es una circunstancia de la equivocación de alguien, como a mí me ha pasado que me equivoqué en algún momento y asumo las consecuencias. Alguien tomó una decisión mala, los jugadores, y desafortunadamente deriva en todo esto y ya después verán si hay apelaciones o no como las tenían que haber hecho los árbitros sin haber tomado la decisión que hicieron.

En cuanto a sus propios jugadores, el ‘Piojo’ descartó que haya un entrenamiento especial para que los jugadores no encaren a los árbitros, los cuales también acusó de provocadores a los silbantes.

“Todos tenemos de repente ciertos momentos de desconcentración, se te nubla el panorama y tomas decisiones sin pensarlas. Nosotros reiteramos que no se metan con el árbitro, que se concentran con el partido y no caer en provocaciones. No trabajas para ese tipo de cosas como si esperaras que el tipo reaccione de esa forma”.

“También viene la provocación de allá para acá y de esa nadie ha hablado. Ellos también son muy provocadores por la circunstancia de que te hablan o no te marcan, son las circunstancias que de repente el jugador se empieza a sentir desprotegido, la calentura y empiezan a subir los reclamos de tono”.

En cuanto a su duelo de mañana contra Morelia en los Cuartos de Final de la Copa MX, el estratega canino enfatizó en la importancia de jugar como local y sobre el rival que hay que enfrentar.

“Para eso trabajamos para tratar que nuestra localía durara lo más que pudiera. Vamos a pelear con todo, nos interesan los dos torneos y mañana saldremos a buscar el resultado. A pesar de que Morelia no había tomado muy enserio la copa por la situación que se encuentra en la porcentual, ha venido tomando lugares merecidos por lo que ha hecho en la cancha, no nos vamos a distraer y vamos con todo”.

Herrera finalizó comentando sobre el once inicial que pretende mandar para el duelo de copa con Laujd en la portería, Valenzuela y Vargas en la central, Orozco y Meza por las bandas, el mediocampo por Guido y Corona, y un ataque conformado por Hurtado, Arriola, Malcorra y Caraglio en la punta del ataque.