Miguel Herrera: "Es un fracaso"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

El estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera clasificó como un fracaso la eliminación de su equipo en los Cuartos de Final de la Copa MX al caer 2-0 ante la visita de Monarcas que avanza a la siguiente ronda del certamen al aprovechar sus pocas oportunidades creadas en la recta final del encuentro:

"Cuando uno busca llegar a la final y tratar de levantar una copa por supuesto que cuando no llegas es un fracaso. Claro que es un fracaso".

En cuanto a su análisis de lo vivido durante los noventa minutos en el terreno de juego, el estratega mexicano consideró que las fallas propias fueron lo que propiciaron a que el rival pudiera adelantarse en el marcador:

"Hoy fue un día donde la pelota no iba entrar. No pudimos concretar ya sea porque la fallamos o el arquero de ellos tuvo una buena intervención. Cuando un partido se da así tenemos que ser solidos atrás y le dimos espacio para que pateen los jugadores de ellos y hagan jugadas que no estaban en el script del primer tiempo; ni siquiera nos habían llegado. Dejas de trabar y obviamente ellos siguen corriendo y siguen insistiendo y se te complica el partido porque no caen los goles y ellos aprovechan las oportunidades que tienen".

Descartando el hecho de que el haber quedado parado el fin de semana haya afectado el funcionamiento del equipo o el resultado adverso, el entrenador pidió darle la vuelta a la hoja y enfocarse en el próximo compromiso ante Santos Laguna en el torneo de liga:

"Sabemos que son dos torneos distintos, cada partido se juega y el resultado ahí se queda. Se terminó y hoy nos vamos con un sabor muy amargo a casa pero mañana ya estamos pensando en el del viernes. Afortunadamente el futbol te da muchas revanchas y esta nos la da muy rápida para poder retomar otra vez el buen que hacer del equipo".

En cuanto a qué valor le daba al torneo de copa, Miguel fue contundente al indicar su inconformidad al no sentir que la Federación Mexicana le daba la misma importancia al certamen que le exigen a los equipos participantes; indiciando el tema de arbitraje como un claro ejemplo:

"A mí me queda claro que la Federación no la toma en serio porque dicen que luego los equipos no la tomamos en serio pero ellos tampoco. Mandan a los árbitros que no pitan normalmente en la liga pero te exigen que haya ocho jugadores de tu primer equipo en el roster y seis en la cancha a los de Primera División. ¿Cuál es la exigencia de la Comisión de Árbitros de no poner árbitros de mejor calidad ya en estas instancias por lo menos? ¿Qué les cuesta mandar un árbitro de mucha mayor calidad sabiendo lo que se está jugando porque ya nos estamos jugando todos a matar de morir para que un error de ellos obviamente nos cueste un partido?

"Me parece que es una copa que la vamos tomando en serio conforme vaya avanzando y la va tomando todo mundo, no nomas los equipos porque luego nos echan la culpa a los equipos, es todo mundo vamos tomando la copa más enserio cuando va avanzado el torneo, ¿no? Y estos árbitros de repente empiezan a desparecer. Ahora no sé con la jalada que han traído o se se si vayan a seguir o nos vayan a hacer huelga si no siguen estos. La verdad es que no veo seriedad de parte de la Comisión de Árbitros en decir bueno si vamos a probar a los muchachos, vamos a probarlos todos.

¿Por qué te tienen que poner un reglamento a ti donde te exigen cierta cantidad de jugadores y cierta cantidad de jugadores dentro de la cancha? Entonces cuando se supone que es para que saques jóvenes y tratemos de evitar el 10/8 pues resulta que no se puede. Si metes jóvenes tienen que estar registrados en Primera División porque si no te excedes de los jóvenes. Tienes que tener a seis jugadores en la cancha todo el tiempo, ocho en tu roster de los 18 mínimo de primer equipo. Tampoco es que vas a meter a diez jóvenes para decir tengo ocho, obviamente vas a meter a algunos jóvenes. Pero después ellos se quejan que uno no toma en serio la copa si la copa se quiere tomar en serio a estas instancias pero me queda claro que ellos no lo toman en serio".

Finalmente, el 'Piojo' remató con el tema de los árbitros al insistir que la teconología ayudará bastante a los silbantes pero que no para todas las jugadas de un partido completo y agregando que considera a la Comisión de Arbitraje como independiente.

"La Comisión es autónoma; ya nos lo demostraron esta semana; si no fuera autónoma no hubieran hecho lo que hicieron, ¿No es cierto? Son autónomos hacen lo que ellos quieren, claro sino no hubieran parado, tuvieron que haber avisado e hicieron su show previo a los partidos. Yo creo que la tecnología va ayudar muchísimo en ciertas jugadas porque no es para todo el partido".

"Ya en estas instancias nosotros no ponemos tantos chavos, tratamos de jugar con los equipos titulares, ¿Por qué tampoco lo hacen ellos, no? Porque no meten a la gente con poquita más experiencia. A la liguilla van los mejores, en octavos, cuartos de final y semifinales es como si fuera una liguilla porque ya vas a amatar o morir, Me parece que es ahí donde nosotros tomamos en serio la copa y ellos no; siguen experimentando y poniendo jóvenes para que crezcan y está bien, ojalá los respeten para que en la liga puedan pitar más tiempo".