Diego Ramirez: "Hay que destacar la actitud de los jugadores que pelearon hasta el final"

(Foto: Club Tijuana)

Tras la expulsión de Miguel Herrera, su auxiliar Diego Ramírez fue el encargado de dar la cara ante los medios de comunicación después de la hazaña de los Xolos de Tijuana al rescatar un empate con un jugador menos ante Santos en tiempo de compensación.

El asistente del Piojo inició la conferencia de prensa destacando el espíritu competitivo de sus pupilos que a pesar de las circunstancias jamás dejaron de pelear un encuentro que lograron rescatar en la recta final.

“Después de las circunstancias que hubo, hay que destacar la actitud de los jugadores que pelearon hasta el último momento cuando parecía que faltaba muy poco tiempo para rescatar algún punto. Destacaría a mis jugadores que dejaron todo en la cancha, los ves en el vestidor y están molidos porque dejaron todo”.

Ganándose su expulsión tras una serie de jugadas en la cual el árbitro Yair Miranda no marcaba a favor, Herrera terminaría siendo expulsado en la segunda mitad del juego tras sus reclamos insistentes. Al respecto, Diego coincidió en que el trabajo arbitral influyó en el desarrollo del partido.

“Más allá de los errores nuestros que hay que reconocer, creo que sí claramente deja de marcar dos penales clarísimos a nuestro favor que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. No es excusa pero sí es muy evidente, son dos penales que son claros. Creo que sí es evidente y al final sí influye, no nos exenta de las cosas que pudimos dejar de hacer, pero en términos generales me quedo tranquilo por el esfuerzo de los jugadores y por haber rescatado un punto”.

Ante lesiones y suspensiones, el cuadro fronterizo ha tenido que recurrir a echar mano de sus fuerzas básicas, siendo Carlos Vargas el ejemplo principal de la confianza que tiene el cuerpo técnico del club en la cantera canina.

“Aquí en la institución se trabaja bastante bien las fuerzas básicas. Hoy se le presentó la oportunidad, también había tenido participación en un par de partidos anteriores y lo ha venido haciendo muy bien, nos deja tranquilos. Aún le falta mucho camino que recorrer pero creo que va asimilando todo, sacando lo mejore sus compañeros y por ahí lo que Miguel puede aportarle. Estamos tranquilos, es un jugador que tiene mucha proyección y vamos a tratar de llevarlo poco a poco y usarlo cuando sea necesario”.

En cuanto al héroe de la noche para Tijuana, Juan Martín Lucero, el auxiliar consideró que la entrada del delantero argentino fue crucial para el equipo pero sin demeritar a sus compañeros que de igual manera compiten por un lugar en el once titular.

“Hoy entró bastante bien, no solo él, Paul Arriola también entró muy bien, Pisano también entró muy bien. Nos da mucha confianza saber que tenemos gente en la banca que puede ayudarnos a revertir un marcador. Por momentos estuvimos dando rotación por el tema de la copa, hoy decidimos darle más tiempo a Henry (Martín) que también tenía rato que no jugaba tantos minutos pero estamos contentos con la participación de Lucero y tratando de generar esa competencia interna que cada partido el que juegue o entre de cambio pueda hacer la diferencia a favor del equipo”.

Finalmente volviendo a tocar en el tema arbitral, Ramírez finalizó comentando al respecto de la expulsión de Guido Rodríguez el cuál considera fue provocado por el rival.

“Me parece que primero es un pisotón, un intento de agresión de Tavaresy Guido reacciona; no está bien. El árbitro la juzgó pero lo importante fue cuando el rival se tiró para atrás y nosotros con un hombre menos fuimos a buscar el punto por lo menos y terminamos consiguiéndolo; me quedo más con eso. Ya lo otro será decisión del árbitro, si juzgó que era amarilla pues era doble amarilla y quizás fue justa la expulsión; pero sí quiero destacar que el que primero provoca es el jugador de Santos.