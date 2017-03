Juan Carlos Valenzuela: "Enfrentar al Atlas es especial para mí "

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Aprovechando la semana de descanso para trabajar y corregir los errores que han sufrido en las últimas jornadas, los Xolos de Tijuana entrenaron por la mañana en la cancha anexada al Estadio Caliente en su preparación para enfrentar al Atlas en la Jornada 12 del Clausura 2017.

El capitán del cuadro fronterizo, Juan Carlos Valenzuela, comentó sobre la presencia de los canteranos Hiram Muñoz y Carlos Vargas con el primer equipo ante las lesiones que han plagado la zaga defensiva.

“Son muy diferentes los dos tanto Vargas como Hiram. Uno es más fuerte en la marca, el otro con más técnica y salida, pero los dos trabajan bien y han entendido y se han puesto a la disposición del técnico, escuchan, hacen caso y tratan de hacer las cosas que les pide el técnico y yo. Es importante que vayan agarrando confianza y vayan teniendo esa oportunidad de juego y aprovechar esas oportunidades que van teniendo.

“Ellos tienen que aprovechar la oportunidad, cómo se haya dado, de jugar demostrarse y empezar a hacer su carrera en primera división. Ya los ajustes, la forma y manera de jugar la plantea el técnico; todos tienen sus formas, estilo y características de juego, ya con la gente que se decida jugar se harán los ajustes necesarios para tener un buen cierre de torneo”.

Regresando a enfrentar al equipo que lo vio nacer, el “Topo” reconoció sentir especial el duelo ante el club donde se formó en una de las canteras más prestigiosas del futbol mexicano.

“Es especial para mí porque de ahí salí, ahí jugué muchos años, ahí inicié y debuté pero ahora estoy acá y tengo muchas ganas de ganar, sumar de a tres y hacer un buen partido allá. Es una cancha difícil que este torneo Atlas se ha hecho fuerte de local. Será complicado para nosotros, hemos estado trabajando y planteando el partido de la forma que Miguel (Herrera) cree que le podamos hacer daño; el equipo está metido y con muchas ganas de hacer un buen partido allá y traernos los tres puntos”.

Habiendo destacado el torneo anterior como la mejor defensiva de la liga, el cuadro canino ahora sufre en la parte baja al ser el cuarto equipo más goleado de la actual temporada; dato del cual dice el zaguero estar consciente y buscando corregir.

“Prácticamente es la misma defensa del torneo pasado y fuimos una de las mejores tres defensas. Hay que ver, analizar y retomar lo que este equipo hizo para ser fuerte con una solidez defensiva que nos daba para ganar o no perder los partidos.

"Tuvimos la semana pasada y esta para trabajar y mejorar y corregir muchas cosas, tenemos muy claros que mientras este equipo retome la solidez del torneo pasado estará más cerca de ganar. Somos de las mejores ofensivas y el equipo está generando y concretando jugadas de goles así".

Finalmente, ante los rumores que circulan del regreso de Miguel Herrera al América para el siguiente torneo, Valenzuela confirmó que no se ha comentado nada al respecto y declino hablar sobre el tema.

“No se ha dicho nada, no dice nada y no sé nada de lo que vaya a pasar; no tengo nada que comentar al respecto”.