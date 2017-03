Matías Pisano: "Tuvimos partidos donde no se hicieron bien las cosas"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Preparando los últimos detalles previo a su viaje a Guadalajara para enfrentar al Atlas, el mediocampista de los Xolos de Tijuana, Matías Pisano, habló encara al partido de la Jornada 12 del Clausura 2017.

Aprovechando el paro de la Liga MX por la cuestión de la Fecha Internacional, el volante argentino aseguró que el plantel fronterizo trabajó durante la semana en corregir los errores que han mantenido a Xolos en una mala racha.

“Venimos entrenando desde el comienzo del campeonato muy bien. Por ahí tuvimos situaciones en los partidos donde no se hicieron bien las cosas pero se entrena para mejorar esos errores y no tener después complicaciones en los partidos.

“El tema táctico, tanto ofensivo y defensivo, siempre hay que mejorar y no solamente trabajar en lo ofensivo que, si bien estamos haciendo muchos goles, también estamos recibiendo muchos. Obviamente los delanteros tienen que ayudar a defender y los que defienden ayuden a crear juego para atacar; trabajamos en equipo”.

Asegurando sentirse cómodo en su temporada de debut en el futbol mexicano, Pisano enfatizó sobre la unión del equipo canino frente a la suspensión que recibió el estratega Miguel Herrera que estará ausente para los próximos cinco juegos.

“Es el entrenador, nos entrena bien con buenos trabajos y un buen cuerpo técnico. A nosotros somos los que jugamos dentro de la cancha, no nos tiene que influir eso, somos los once dentro de la cancha. Miguel no juega, es el que da las indicaciones que entrenamos durante la semana para que no nos falte para hacer bien las cosas dentro de la cancha”.

En cuanto al rival del próximo sábado, Matías alabó a Rafael Márquez y consideró como una ligera ventaja que el seleccionado mexicano estará ausente; aunque el partido seguirá siendo complicado.

“No jugará un gran jugador pero también tienen un gran plantel. Nosotros nos estamos preparando para tratar de hacer bien las cosas, no hacer errores y tratar de llevarnos un buen resultado ya que acá de local no pudimos y ahora tenemos que ir a buscar los tres puntos allá”.

Finalmente, ante el adverso panorama que vive la Selección de Argentina en el proceso de eliminatoria mundialista, el jugador de Xolos dio su punto de vista al respecto de la ‘Albiceleste’ y la suspensión de Lionel Messi.

“Está difícil, a mí me gusta Messi y es un gran jugador pero también hay otros once jugadores y hay un montón de argentinos que quieren estar en selección; estarán en un momento difícil pero creo que ellos son más profesionales que nunca y van a salir de esa situación”.