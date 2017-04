Atlas vs Xolos Tijuana en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas vs Xolos Tijuana en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El último partido entre estos equipos se vivió en Tijuana, donde los de casa obtuvieron un apretado triunfo de 1-0.

Ignacio Malcorra, mediocampista de Xolos, aseguró que la sanción a Miguel Herrera es algo exagerada: "A nosotros nos gusta que Miguel este en la cancha, a algunos les sorprende el hecho de cinco suspensiones, yo creo que son muchas y no es para tanto, pero eso ya no depende de nosotros, el cuerpo técnico está muy bien completado para hacer el trabajo que hace Miguel".

Durante la semana, Matías Alustiza se pronunció en contra del uso de tecnología en el arbitraje, argumentando que termina con la picardía del juego: "Eso también es una picardía del jugador. A veces un penal, un fuera de juego que no lo cobran o muchas cosas que pueden pasar en un partido. Pero hoy con las cámaras, ya se perdió eso".

El partido se jugará en el monumental Estadio Jalisco, histórico inmueble inaugurado en 1960 y con capacidad para poco más de 53 mil aficionados.

En Tijuana no ha hecho gracia la suspensión de Miguel Herrera tras sus reclamos a los silbantes y su altercado con un aficionado, sin embargo, el mismo 'Piojo' declaró que no está en sus manos evaluar la decisión y que tendrá que acatarla aunque no sea lo más cómodo para el equipo.

Entre el hospital que está hecho Atlas, una buena noticia por fin se asoma, que Cándido Ramírez está listo para volver tras cinco meses fuera por lesión, por lo que puede convertirse en el as del ataque de los zorros.

Atentos a: Gibrán Lajud. El seleccionado juvenil ha recibido la confianza de Herrera para adueñarse del marco xoloitzcuintle, dando grandes atajadas, pero también, algunos errores que deberá ir puliendo con el tiempo y esperando no aparezcan esta noche.

Atentos a: Luis Reyes. El lateral izquierdo ha sorprendido a propios extraños con su evolución el último año, misma que le ha permitido ser convocado a la Selección Nacional. Tendrá una misión importante ante los rápidos extremos de Xolos.

A pesar de estar suspendido, Miguel Herrera ha permanecido muy activo en los medios, esto por el supuesto arreglo que tiene para volver al América, situación que el 'Piojo' niega: "Tengo contrato hasta diciembre, no sé quien lo ha manejado, a mí no me ha hablado nadie. Si la gente de América quiere tocar algún tema tendrá que pedir autorización a Jorge Alberto Hank".

Las lesiones han sido un dolor de cabeza para el 'Profe' Cruz y ahora se ha sumado la de Rafa Márquez, de la que su DT espera se recupere pronto y no tenga que recurrir a cirugía: "Desde el sábado mi cuerpo médico me puso directo la situación. Hay varios escenarios. Rafa va a Houston para hacerse estudios. Lo valorarán y el peor escenario, que tiene menos probabilidades, vería una operación al final".

Sin embargo, cabe señalar que Xolos nunca ha ganado a su rival de esta noche en el Estadio Jalisco, por lo que suele ser una aduana pesada para los canes.

Estos equipos se han enfrentado en 13 ocasiones por Liga con un saldo muy parejo que dictamina cuatro victorias de Xolos, sumadas a tres de Atlas y seis empates.

1-1 fue el marcador que obtuvo Tijuana en casa frente a Santos, resultado que no cayó nada bien en la afición, que espera siempre ganar en casa.

Por su parte, Xolos ha sido un equipo protagonista, sin embargo, ha perdido cierto gas, lo que no le impide permanecer en cuarto lugar con 17 puntos, gracias a cinco triunfos, dos empates y tres derrotas.

En la jornada pasada, los dirigidos por el 'Profe' Cruz cayeron por 2-0 en su visita a Monterrey.

Atlas llega a este partido luchando de lleno por ocupar un puesto de Liguilla, colocándose al momento en la posición 10 con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Xolos Tijuana en vivo, correspondiente a la 12ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas.