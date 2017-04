Avilés Hurtado: "Vestir la camiseta de Colombia es un sueño que nadie me va quitar"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Siendo la figura de los Xolos de Tijuana esta temporada, el colombiano Avilés Hurtado platicó con los medios locales sobre la preparación del equipo para su duelo del próximo viernes ante el América para inaugurar la Jornada 13 del Clausura 2017.

Habiendo marcado quizás el gol del torneo y un posible candidato para el Premio Puskás de la FIFA, el volante colombiano comentó al respecto de su remate de chilena frente a Atlas que dice practicar regularmente.

“Siempre practico en los entrenamientos y me ha salido un par de veces pero no así como en el partido. Fue un bonito gol y lo importante fue que sirvió para aportar un punto de visita que es importante. Hay que seguir trabajando y seguir haciendo lo que venimos haciendo bien y corregir los errores que estamos cometiendo muchos y nos está costando bastante marcar un gol”.

Pese a la salida de su hombre gol de la temporada pasada, Hurtado destacó el trabajo en conjunto del plantel fronterizo como la razón principal por la cual actualmente es la mejor ofensiva del torneo pese haber vendido a Dayro Moreno.

“Sabíamos que se nos iba el hombre gol, sabíamos de la importancia de Dayro para el equipo, pero lo importante era lo grupal, no importaba quien hiciera los goles sino que el equipo saliera victorioso y se mantuviera en los puestos de adelante.

"No me mato la cabeza por marcar los goles. Siempre pienso que el equipo va primero y si vienen los goles bienvenidos sean pero no me quita el sueño pelear por el título de goleo”.

En cuanto a su duelo frente a América, el colombiano consideró que no afectará la ausencia de Miguel Herrera en el banquillo y agregando sobre la peligrosidad del rival.

“Sabemos que los que tenemos que hacer las cosas bien en el terreno de juego somos nosotros, somos once contra once y tenemos que entrar y salir los once.

“Lo importante es que el equipo esté unido. Es un rival peligroso y todos queremos jugar este tipo de partido pero tenemos que estar concentrados porque ellos son peligrosos pero también tienen que soportarnos a nosotros. Aquí de local nos ha costado bastante este semestre ganar cuando éramos fuerte el torneo pasado”.

Finalmente, en cuanto a los rumores de una posible convocatoria a la Selección Mexicana dirigida por su paisano, Juan Carlos Osorio, Avilés expresó su deseo por vestir la playera de su país natal pero sin descartar a México.

“Estoy muy orgulloso que se escuche muchos rumores de representar a México, estoy agradecido, pero me concentro al cien por ciento en mi equipo tratando de dar lo mejor.

“Siempre he soñado vestir la camiseta de Colombia y es un sueño que nadie me va quitar. Si llega la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Mexicana tocaría analizarlo, pensarlo y tomar la mejor decisión”.