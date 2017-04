Miguel Herrera: "La gente se deja llevar por un video de una persona de mala leche"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

A un día de enfrentar al Club América en el partido inaugural de la Jornada 13 del Clausura 2017, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, platicó sobre los últimos detalles en los que trabaja su equipo para el duelo del viernes en el Estadio Caliente.

Habiendo cumplido un partido de los cinco juegos de suspensión, el estratega mexicano declinó comentar sobre si considera su sanción justa por lo ocurrido con un aficionado en la triubna.

“Es lo que no ve la gente se deja llevar por un video de una persona de mala leche. Hoy en día cualquier es camarógrafo o reportero con un teléfono en el momento oportuno y hace una toma justa. Yo me la paso en la tribuna retratándome con la gente, la gente en Tijuana se ha portado muy bien, habrá alguna que me reclame pero no pasa de ahí.

“Después de esto desafortunadamente estas investigaciones, que solo ellos saben cómo las hacen, dan a traste de lo que tú puedas pensar de convivir con la gente o estar en la tribuna”.

En cuanto al duelo frente al América, el estratego visualizó un partido similar al aquel ocurrido hace aproximadamente un mes donde el cuadro fronterizo elimino al conjunto de Coapa en los Octavos de Final de la Copa MX.

“Denoto un partido muy similar que puede haber mañana porque los equipos que saltan a la cancha buscando lo mejor que podemos tener para este juego. Va a ser un partido similar, tenemos que estar muy concentrados como el partido anterior y tratar de ser contundentes para dejar de sufrir tanto en los partidos. Es importante para nosotros conseguir los tres puntos

El estratega mexicano también adelanto su parado inicial para el duelo frente al América, eligiendo a Lajud en la portería, a Pérez, Valenzuela, Vargas y Orozco en la defensa, un mediocampo compuesto por Guido, Corona, Malcorra, Hurtado y Arriola, y finalmente a Caraglio en la punta del ataque.

Herrera también confirmó la baja para el resto del torneo del zaguero Emanuel Aguilera que tras lesionarse tuvo que ser operado y su proceso de recuperación prácticamente lo descarta para el resto de la temporada. Debido a las constantes lesiones a su defensa, Miguel enfatizó sobre la oportunidad dada al canterano Carlos Vargas que pinta para ser parte del once titular para el resto del campeonato.

“En la copa lo hizo bien y ahí se ganó la confianza que transmite el al grupo y el cuerpo técnico, y decidimos que fuera titular por la ausencia de dos jugadores importantes. Está demostrando que en el futuro va a ser importante para este plantel: es joven, crecido en la cantera de Xolos y con miras de que un día de mañana las selecciones menores volteen hacia acá que se está trabajando muy bien.

"Cada día lo veo mejor, lo veo haciendo las cosas bien, pareciera que es un chavo con mucha experiencia con varios partidos en primera división. Como lo dijimos con Lajud, tendrá una equivocación pero han sido muchos mayores sus aciertos que sus errores y te queda claro que irán adquiriendo experiencia y ganándose mayor confianza a futuro”.

En cuanto al rival del viernes, Miguel consideró que el América sigue sin adaptarse al estilo de Ricardo Antonio La Volpe pero que a pesar de su falta de adaptación se mantienen como un equipo peligroso.

“Desafortunadamente la situación que muestra el equipo no es lo que siempre ha reflejado La Volpe porque es un tipo que le gusta generar equipos ofensivos y hoy es un equipo precavido que sale a mantenerse bien parado en la cancha. Nosotros tenemos que estar atentos, contragolpean muy bien con jugadores arriba muy letales como (Silvio) Romero y (Oribe) Peralta, y los disparos de media distancia de (Michael) Arroyo.

“Tenemos que estar muy atentos a eso, no dejarlos patear o acercar, si mantenemos esa concentración y ese debido marcaje a los hombres importantes sin duda sacaremos un gran resultado”.