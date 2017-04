Guido Rodríguez: "Mi cabeza está puesta en Xolos, si llegan ofertas se analizaran"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

El mediocampista argentino de los Xolos de Tijuana, Guido Rodríguez platicó sobre sus expectativas previo al duelo inaugural de la Jornada 13 del Clausura 2017 frente al Club América.

Con aproximadamente un mes desde haber eliminado al conjunto de Coapa en los Octavos de Final de la Copa MX, el contención canino espera un duelo totalmente distinto.

“Todos los partidos son diferentes. Nosotros intentaremos cortarles el circuito de juego a ellos y lo que vengan a proponer acá. Trataremos de hacer nuestro juego para tratar de ser los protagonistas nosotros.

“Será un partido diferente. Ellos no se en que hayan cambiado o no, pero nosotros intentamos seguir jugando de la misma manera, intentando mejorar y corregir los errores que se vienen haciendo. La idea es la misma”.

Habiendo cumplido su suspensión tras ser expulsado ante Santos, Guido comentó sobre la urgencia de mejorar el desempeño defensivo del equipo.

“Nos han convertido varios goles, más de los que desearíamos y trabajamos en eso como cada semana para contrarrestar el tema de los goles que nos están haciendo”.

En cuanto a la ausencia de Miguel Herrera por su suspensión de cinco partidos, el mediocampista sudamericano enfatizó que su presencia será extrañada pero que no pesará.

“Para mí es importante tener el entrenador en el banco. A Miguel le dieron varias fechas así que tendremos que acostumbrarnos a no verlo estas fechas a él, pero está Diego Ramírez que también hace un excelente trabajo”.

Finalmente en cuanto a su futuro y los rumores que aseguran que se irá al América la próxima temporada, Rodríguez no descartó su posible salida aunque enfatizó en su compromiso con el club.

“Mi situación ahora es terminar el torneo de la mejor manera. Mi cabeza está puesta acá en Xolos hasta el final del torneo y, como lo hago en todas las finalizaciones del torneo dese que arranque a jugar, si llegan ofertas o no, por ahí una se sienta a analizar, como también llegaron el mercado de pases anterior, y uno ve qué es lo que quiere hacer, qué es lo que pretende cada club que llega una oferta o lo que pretendan en Xolos”.

“Lo mejor para mí es algo que está muy lejano porque el campeonato no termina y yo, si me voy, no me voy ahora. Está muy lejano todavía y mi cabeza esta puesto en el partido de mañana”.