Paul Arriola: "No creo que estamos en una mala racha"

(Foto: Club Tijuana)

Los Xolos de Tijuana afinan los últimos detallas previo a su travesía durante la semana en la cual viajarán a Querétaro y Chiapas para encarar la doble jornada del duelo pendiente de la Jornada 10 y la Jornada 14.

Para el estadounidense Paul Arriola, el objetivo es claro: salir a buscar triunfos tanto en El Estadio Corregidora como en el Estadio de Chiapas.

“El plan es buscar el triunfo contra Querétaro que ha andado bien y que el partido pasado perdió. Nosotros estamos enfocados en ese primer partido y ya después en el juego contra Chiapas”.

Con seis puntos por disputarse en total, el volante canino consideró que Tijuana va con la intención de sacar los seis puntos pero con la obligación de por lo menos regresar a la frontera con cuatro.

“Sentimos que tenemos que ganar este partido que viene pero si sacamos un punto contra Querétaro después tendríamos que salir a ganar en Chiapas. No creo que sea una crisis pero la parte alta de la tabla está muy apretada y los tres puntos contra Querétaro son los que tenemos que sacar”.

Con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, Paul no consideró que el equipo pase por una mala racha aunque enfatizando en su necesidad por retomar el camino del triunfo para evitar salir de la zona de clasificación.

“Para mí es interesante, no ganas un par de juegos y la gente automáticamente cree que estas en una mala racha. Desde mi perspectiva como jugador, no creo que es una mala racha, a veces así es el futbol te metes a un juego difícil como el de Santos que vamos perdiendo uno a cero y logramos empatar al final con un jugador menos y nosotros sentimos que sacamos un buen punto de ese juego.

"Después contra América creo que debimos haber ganado con las oportunidades que creamos. No lo veo como si estuviéramos en una mala racha. Pero el siguiente partido lo tenemos que ganar, la parte alta de la tabla está competitiva y si no ganamos quién sabe dónde estaremos ubicados la próxima semana".

Finalmente, el seleccionado de las barras y las estrellas comentó sobre la candidatura entre Canadá, Estados Unidos y México para el Mundial del 2026, el cual considera buena para la región aunque enfatizando que a él lo que le importa es poder jugarlo.

“Es genial, mejor para los tres países si logramos clasificar para el Mundial del 2026. Todos los que somos de Norte América queremos tener un Mundial y para mí sería algo especial. Es algo que nunca habíamos visto, que tres países organicen un Mundial. A mí me gustaría estar en ese Mundial como jugador y no como aficionado; no me importa tanto donde sea, con tal de que pueda llegar y jugar".