Miguel Herrera: "Cuando la liga termine veremos qué sigue"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles previos a arrancar la Jornada 15 del Clausura 2017 frente al Club Toluca, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, platicó sobre el duelo que espera ante el conjunto escarlata el viernes por la noche.

El entrenador inició comentando sobre el regreso de lesión del zaguero Michael Orozco, que se reintegró a los entrenamientos del conjunto fronterizo, y lo que significa para el par de canteranos Carlos Vargas e Hiram Muñoz.

“Si están ahí es porque están aptos y han demostrado la capacidad para estar en el primer equipo y lo han hecho con su actitud y sus juegos. Vargas seguirá jugando y la situación de Hiram es dependiendo cómo se encuentre Orozco y si está listo regresará.

“En mi gestión los titulares o los que inician pierden su puesto solamente en la cancha si hacen bien o mal las cosas; por una lesión siempre respeto al que esté iniciando”.

Consciente que el liderato del futbol mexicano está en juego, el “Piojo” reconoció a ambos equipos entre los mejores rumbo a la Liguilla.

“Toluca ha hecho un gran torneo y nosotros creo somos el equipo más regular del año futbolístico. El viernes jugaremos por el liderato general, quién gane se lo queda. Trataremos de hacer un gran partido para tratar de sacar el resultado y tomar la punta de la tabla”.

Pese a no sentirse obsesionado con conseguir el liderato general, Herrera admitió que el equipo peleará por hacerse de la cima del balompié azteca.

“No obsesiona pero si estamos en las posibilidades de estar ahí lo vamos a pelear hasta el último minuto. Siempre es importante que el equipo sea el mejor del torneo y con el liderato puedes demostrar que eres el mejor del torneo de liga; siempre he dicho que la liguilla es otro torneo completamente distinto y ahí tenemos que volver a hacer las cosas bien para poder aspirar a llegar a la final”.

Comparando el cierre del torneo anterior con el actual, el director técnico del plantel canino analizó la manera en la cual sus jugadores van cerrando la fase regular.

“A pesar de algunas derrotas sumamos puntos, aprendimos de estos partidos malos y tenemos la experiencia de que no puedes dar un partido malo en la liguilla. Se puede perder pero por 1-0 o un 2-1, con la idea de venir a casa a resolver las cosas y no venir con la soga al cuello".

En cuanto a los rumores sobre su futuro y el acuerdo de Xolos con el argentino Eduardo Coudet, Herrera insistió que los rumores que se han manejado desde hace tiempo no le preocupan por su relación con el dueño del club Jorgealberto Hank.

“Al principio se manejaba mi nombre a otro equipo y es obvio que es parte de los rumores como lo hablé directamente con Jorge. Hemos sido muy derechos él y yo y hemos hablado siempre completamente de frente. Cuando se dé la posibilidad de sentarnos a platicar cuando la liga termine veremos qué sigue: si se amplía el contrato, si hay posibilidad de salir o si hay posibilidad de quedarnos.

"No es que lo tome desprevenido a él, que ha sido un tipo extraordinario conmigo, y por eso lo hablamos para determinar en qué momento teníamos que hablar y los dos acordamos que lo más importante es terminar bien el torneo, regalarle una alegría enorme a la afición, al equipo y a él".

Cuestionado sobre su deseo de quedarse en Tijuana, Miguel dejó en claro estar feliz en la ciudad fronteriza

“Yo estoy muy contento por algo estoy aquí. Pude en su momento decir no y esperar otra situación pero estoy muy contento y agradecido de que hayan confiado en mí y en mi grupo de trabajo para este proyecto y tratamos de darle los mejores resultados posibles.

“Si estoy aquí mucho más tiempo estaré feliz: la ciudad y la gente me ha tratado muy bien. Si mañana no me toca estar acá, siempre estaré agradecido con la gente de Xolos por su apoyo incondicional; si me toca estar aquí mucho tiempo más, seguiré contento y agradecido

“Voy a esperar a que suceden las cosas, a mí no me mueve otra cosa más que dar resultados donde estoy y en este momento estoy y en este momento estoy pensando en Xolos".

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que el campeón de goleo sea uno de sus jugadores, Miguel platicó al respecto de la racha goleadora de Avilés Hurtado que lo tiene empatado junto a Nicolás Castillo en la cima de la tabla goleadora con 8 anotaciones.

“Veo mucho menos obsesivo a Avilés con el título de goleo que con Dayro (Moreno). Dayro es un tipo que había sido goleador en todos lados donde se había parado y lo sigue siendo.

"Avilés tiene otras características pero hoy con este equipo que tiene mucha llegada se le ha dado esta posibilidad de pelear el título de goleo. Si está en nuestras manos seguir apoyando a que la pelota llegue arriba y ya sea Avilés, Caraglio o Lucero para definir y se dé la posibilidad ayudar al compañeros.

"Son logros personales que a nivel grupal nos gusta. Son títulos de una persona pero sin duda si no esta todo el grupo no lo logra".