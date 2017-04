Miguel Herrera: "La propuesta cuando llegamos era que Xolos se olvidara de la porcentual"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles en casa previo a salir de viaje rumbo a Nuevo León, el entrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, atendió a la prensa local tras el entrenamiento matutino del plantel canino.

El estratega mexicano inició hablando al respecto de Tigres y su compromiso el próximo sábado el cual espera será un reto complicado con sabor a Liguilla.

“Todos los puntos son difíciles, hay que ganarlos y hay que ir a jugarlos. Este va ser un partido muy bueno por sus tintes de Liguilla. Tigres es un equipo fuerte y en su casa es muy sólido, sacar puntos allá será importantísimos con tres puntos que casi nos garantiza el primer o segundo lugar de la tabla.

“La idea para ellos va ser conseguir resultados, hay que estar ordenados , trabajar bien el partido, tener la posesión de la pelota y quitársela a ellos, que tienen muy buen manejo de pelota, y tapar a su gente importante arriba que son muy buenos y traen buen desnivel”.

Cumpliendo ya sus cinco juegos de suspensión, el Piojo alabó el desempeño de su equipo y en especial la de su cuerpo técnico; en particular a su auxiliar Diego Ramírez que cubrió su lugar en el banquillo durante su ausencia.

“Estuvieron en comunicación constante con nosotros y lo hicieron bastante bien. Lo más importante era trabajar bien lo que hacíamos entre semana para que el equipo llegara con la idea clara. El equipo hizo un buen trabajo, caímos en un bache de no ganar pero no perdimos y el equipo volvió a levantar y con tres victorias seguidas volvemos a tomar la punta de la tabla.

"He conformado un cuerpo técnico extraordinario con dos muy buenos auxiliares con muchas ganas de trascender y trabajar. Tres preparadores físicos que, para mí, son los mejores del futbol mexicano y mi equipo lo demuestra en fortaleza con pocas lesiones musculares. Tengo un entrenador de portero que trabaja muy bien, (Gibrán) Lajud hoy ha mantenido un muy buen año para ser su primero con la responsabilidad y sabiendo que atrás hay un portero con la calidad de (Luis) Michel.

Herrera agregó que en caso de recibir una oferta de otro equipo por dirigir, las puertas están abiertas para que Ramírez busque probarse como director técnico.

“Yo encantado si en un futuro me dice que tiene una posibilidad. Creo que está joven, es realmente su primera oportunidad conmigo como auxiliar principal. Siempre le he dado a todos mis auxiliares la oportunidad que cuando ellos me digan yo estoy encantado que cada quien tome su camino. Si él quiere seguir conmigo, seguramente trabajaremos muy bien, nos llevamos muy bien. Esa decisión la toman ellos y yo estoy encantado que puedan emigrar y hacer su camino”.

Ante la noticia de la salida de Ricardo Peláez de la directiva del América al finalizar el torneo, Miguel admitió haberse enterado en ese mismo momento y alabando el legado que deja tras una estancia exitosa con el conjunto de coapa.

“No tengo idea cual es la decisión pero Ricardo podrá irse tranquilo. Ha tenido una extraordinaria actuación y una etapa súper exitosa con el equipo calificó a todos los torneos, en este está prácticamente clasificado. Yo creo que su actuación ha sido extraordinaria, no queda más que palabras que felicitarlo, es un gran amigo que me ha dado el futbol, no empezamos siendo amigos cuando trabajamos, nos conocimos como rivales y éramos compañeros de profesión y terminamos teniendo una gran relación y buena amistad.

"No sé qué haya orillado esta decisión si la directiva o es propia, pero podrá estar tranquilo que hizo una gran gestión que pocos directivos pueden hacer en equipos tan importantes: 10 torneos clasificando, campeonatos, Mundial de clubes, CONCACAF, formando jugadores. Creo ha sido una gestión extraordinaria.

"No tengo palabras de agradecimiento nomás para él, porque él fue quien tomó la iniciativa con Yon de Luisa para llevarme al América. No sé qué haya pasado pero puede estar tranquilo y orgulloso y le deseamos lo mejor en lo que emprenda y lo que sigue".

Con base a los rumores sobre su futuro estando en Coapa, el entrenador actual de Xolos descartó que la salida de Peláez podría influir en su posible regreso al conjunto de las águilas e insistiendo que primero tendrá una platica sobre su continuidad en Tijuana.

"Hay ciclos como en muchos clubes donde no cambian el dueño, pero cambian los directivos. Yo estoy muy contento en Tijuana y mi cabeza está metida acá. En mayo cuando termine nuestra participación nos sentaremos para ver qué es lo que sigue".

En cuanto a la actuación de su equipo en el año futbolístico, el estraega destacó la suma total de puntos de su equipo el cual ha cumplido con uno de sus objetivos principales cuando llegó a la frontera.

“Me da mucho orgullo que el equipo lleve 61 puntos y nadie nos puede alcanzar. No es que quiera cambiar nuestro formato de futbol, es extraordinario, la liguilla es donde mejor futbol se ve, la gente disfruta, los dueños tienen un buen ingreso, y los futbolistas y los técnicos también tenemos buen ingreso por premios.

“Nuestra propuesta cuando llegamos era que el equipo se olvidara por completo de la porcentual, que lo volviéramos a poner en los primeros planos y hasta el momento esa parte está más que cumplida. Esperamos sumar los seis que viene para dejar en claro que a Xolos la porcentual ya no le pegará por lo menos en los siguientes dos-tres años”.

Finalmente, Miguel confirmó la baja del lateral Damián Pérez que se perderá su segundo partido consecutivo por una lesión muscular.

“A Damián lo estamos cuidando. Es un tipo extraordinario, es un kamikaze que ha recibido una cantidad de patadas y choques y nunca te dice que no. Pero ahora que viene lo bueno, y ya logramos un objetivo, no tenemos por qué arriesgar un jugador que ha sido importante para nosotros”.

“El primer estudio nos indicó que no estaba listo para jugar, preferimos aguantarlo y esperaremos hasta que esté al cien por ciento. La próxima semana veremos si hay necesidad de ponerlo; para la liguilla estará listo”.

Junto a Damián, el atacante Milton Caraglio tampoco viajará con el resto del equipo como precaución tras salir tocado en el partido contra Toluca.