Diego Ramírez: "Tigres nos superó"

Foto: Abraham Durán | VAVEL México

Tras ser goleado en el Estadio Universitario, Diego Ramírez, auxiliar técnico de Xolos, se mostró decepcionado después de caer 3-0 en la casa de Tigres en el marco de la jornada 16 del Clausura 2017.

Fue el último partido de Ramírez como encargado del banquillo canino, en la siguiente jornada en casa ante Veracruz, Miguel Herrera estará nuevamente en la banca fronteriza.

"El resultado evidentemente no es lo que esperamos, teníamos la intención la sumar, no se logró, hay que reconocer que el equipo de Tigres nos superó, es la realidad. Hay que corregir este tipo de detalles que hoy no nos permitieron sumar", comentó Ramírez.

El auxiliar declaró que el equipo aún no está pensando en liguilla y que el objetivo planteado era sumar la mayor cantidad de puntos en la temporada pasada y la actual.

"Una vez terminado el torneo íbamos a pensar en liguilla, hoy la realidad es que no hicimos un buen partido, lo intentamos, los jugadores dieron todo dentro de la cancha, simplemente hoy no estuvimos finos, Tigres hizo un muy buen partido y nos superó."

Ramírez puntualizó los errores que vio en el transcurso del encuentro, mismos que intentarán corregir en los entrenamientos de cara al próximo partido.

"Al equipo por momentos le faltó intensidad, llegamos a destiempo en algunas jugadas y tuvimos muchas imprecisiones, cosas que ya habíamos corregidos anteriormente."

"Normalmente somos sólidos atrás y somos un equipo que es goleador, que siempre hace gol, hoy ni una ni otra, es la realidad. Hay que darle vuelta a la página pronto y pensar en Veracruz."

También, el auxiliar hizo énfasis en que este partido no tiene nada qué ver con un encuentro de liguilla que se pueda dar entre estos dos equipos.

"Este partido nos deja una gran enseñanza previo a la liguilla y al siguiente partido, porque todavía nos falta un partido más y es ahí donde tenemos que corregir los errores que tuvimos hoy", concluyó.