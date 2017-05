Paul Arriola: "Tenemos que estar listos para cualquier cosa"

Google Plus

Foto: Club Tijuana

El volante estadounidense de los Xolos de Tijuana, Paul Arriola, platicó con los medios de comunicación tras el entrenamiento matutino del conjunto fronterizo en preparación para el último duelo del torneo en fase regular.

Habiendo regresado de su viaje a Monterrey, en donde cayeron goleados en su juego ante Tigres, Arriola mostró autocrítica ante la actuación del conjunto fronterizo y dio su análisis de la derrota de la jornada pasada.

“Para nosotros fue un partido complicado desde el inicio. Tigres fue un buen equipo y tuvimos que salir con un poco más de ganas, obviamente salimos a ganar el partido pero con todos los factores se nos complicó mucho el partido y después de un gol contra un equipo tan bueno es difícil meterse al partido. Ya pasó y todavía seguimos peleando arriba y enfocados en lo que viene que es Veracruz”.

El jugador de Estados Unidos también enfatizó sobre la importancia de entrar enrachado a la Liguilla en comparación al torneo anterior, donde quedaron eliminados en los Cuartos de Final.

“El torneo pasado estuvimos en buena forma todo el torneo y los dos últimos dos partidos caímos. Todos sabemos que este partido es más que un partido antes de la Liguilla y todavía no tenemos asegurado estar en los primeros lugares. Tenemos que ganar".

En cuanto al rival del sábado, Paul aseguró que esperan un duelo complicado ante los Tiburones Rojos que incluso servirá como un posible juego de preparación que podrían enfrentar en la siguiente fase del torneo.

“Sabemos que Veracruz va buscar ganar para entrar a la Liguilla; nosotros tenemos que estar listos para estos partidos que ya son de Liguilla como fue Toluca, Tigres y ahora Veracruz que son equipos que podríamos enfrentar. Tenemos que estar listos para cualquier cosa”.

Finalmente, consciente de que el liderato de goleo sigue en el aire, el volante canino admitió que el equipo buscara brindarle la oportunidad a Avilés Hurtado de hacerse del premio pero sin anteponer el resultado del partido.

“Todos sabemos cómo es Avilés, no es un jugador individualista en la cancha, pero si hay una opción para darle la oportunidad se la vamos a dar y si no vamos a buscar ganar el partido. No creo que se vaya molestar”.