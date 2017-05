Miguel Herrera: "No hemos tenido la solidez del torneo pasado pero hemos tenido la contundencia que no tuvimos "

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

A un día de su compromiso en la última jornada de la fase regular del Clausura 2017, los Xolos de Tijuana afinan los últimos detalles previo al juego inaugural de la Jornada contra los Tiburones Rojos de Veracruz.

Para el estratega del club canino, Miguel Herrera, el duelo ante el conjunto del puerto jarocho será importante para reafirmar el excelente año futbolístico que sus pupilos han tenido al superar la marcad de 30 puntos sumados y con la posibilidad de amarrar el liderato por segundo torneo consecutivo.

“Queremos otra vez pasar los 30 puntos que sería importantísimos al sumar dos temporadas con más de 30 puntos el equipo se olvida un muy buen rato de la porcentual y empieza a planear mejor las cosas. Estamos en esa idea de mantener el primer lugar que será importante para los muchachos que se lo han ganado”.

En cuanto a la probable alineación de mañana ante los Tiburones, Miguel admitió que habrá una ligera variación en su cuadro titular por cuestión de lesiones; descartando a ambos Michael Orozco y Damián Pérez, mientras que el mediocampista Joe Corona es duda por una molestia.

"Vamos a ver cómo está Joe que venía ayer con el cuello torcido, no entrenó ayer pero si amanece bien estará para jugar.

"Damián cada día está mucho mejor pero no quedemos arriesgar nada. Si le podemos dar dos o tres días de trabajo para recuperarlo al cien por ciento lo vamos a hacer. No vamos a usarlo el día de mañana. Orozco está totalmente descartado".

Con el juego del sábado ante Veracruz siendo su último ensayo previo a la Liguilla, el estratega mexicano admitió que hay detalles por mejorar pero destacando el equilibrio de su plantel y las actuaciones de los jóvenes que han tenido que responsabilizarse en el once inicial del equipo.

“No hemos tenido la solidez del torneo pasado pero hemos tenido la contundencia que no tuvimos el torneo pasado; a pesar de que terminamos con el goleador del torneo pasado. Hemos sido más certeros en la parte de arriba y concentrados en la parte defensiva.

“Los muchachos han venido a dar muy buenas cuentas; sobre todo (Carlos) Vargas que ha sido el constante e Hiram (Muñoz) que ha entrado de cambio y ha hecho las cosas bien. También (Gibrán) Lajud que es su primer torneo fijo como el titular del equipo y ha hecho las cosas bien. Vamos ganando en pasos a agigantados en que el equipo se vea sólido y bien”.

Ante la posibilidad de que Tijuana termine con el campeonato de goleo de manera consecutiva, Herrera comentó que buscaran darle la posibilidad a Avilés Hurtado pero enfatizando que la prioridad será buscar la victoria.

“Veo menos ambición en Avilés. Claro que le importa, es un logro de grupo conseguido por un individuo, pero veía más con ese deseo a Dayro de conseguirlo. Si tiene una jugada para darle a un compañero el gol seguramente lo hará porque esa es la característica de Avi. Si hay posibilidad de ayudarlo seguramente el equipo buscara ayudarlo pero estarán consciente que lo que más nos interesa es el triunfo”.

Con la certeza de terminar en primer o segundo lugar en la tabla, el ‘Piojo’ negó tener una preferencia en cuanto a su posible rival en la postemporada.

“Viví experiencias muy buenas y desagradables a final de cuentas por una situación difícil. Este torneo ya no descendió, se salvó de esa situación porque han hecho bien su trabajo en el cierre del torneo después de estar en último lugar. Ellos vendrán a jugar con otra mentalidad que es buscar ganar para ver si se pueden colar a la liguilla.

“Tengo un grato recuerdo de la afición veracruzana que es extraordinaria pero hoy en día la de Tijuana también es extraordinaria y a ellos le queremos dar un gran resultado.

“El descenso no se define en un torneo, son tres años de no hacer bien las cosas, son seis torneos de no hacer bien las cosas y no de lo que hiciste mal en un torneo. Son seis torneos de malos manejos y circunstancias del club, ya sea desde la cabeza o los jugadores o todo lo que ha pasado por la institución”.

Finalmente, en temas relacionados a otro deporte, Herrera confirmó a quién estará apoyando en la pelea estelar entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr.

“Creo que todos somos aficionados del box así como del futbol mexicano, creo que son los deportes que más seguimos a los mexicanos que participan en ellos. En el estadio se ha determinado que terminando el partido se ponga la pelea para que la gente disfrute de tener dos opciones de ver un buen partido de futbol y en la pantalla la pelea.

“Va a ser una gran pelea pero siempre he dicho que es una pelea que no tenía que haberse hecho porque son diferentes pesos completamente. Pero la rivalidad que ha crecido entre estos muchachos es muy grande y para México puede ser importante al ver dos figuras actuales enfrentarse.

“Tengo una súper amistad con Julio César y me inclino por el hijo. Pero no será fácil. El “Canelo” es un boxeador extraordinario que se ha preparado muy bien y va a ser una gran pelea. Quién gane, vamos a ganar los mexicanos porque vamos a tener dos boxeadores de gran calidad peleando en sus divisiones cuando regresen cada uno”.