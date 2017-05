Avilés Hurtado: "Nosotros siempre nos preparamos para ser campeones"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Tras el entrenamiento matutino del equipo, el mediocampista de los Xolos de Tijuana, Avilés Hurtado, platicó con los medios locales de cara al partido de ida en su serie de Cuartos de Final frente a Monarcas.

El goleador del equipo canino aseguró que tanto el como sus compañeros están listos para el arranque de la fiesta grande del futbol mexicano

"Ya estamos listo, al equipo lo veo bien. Tenemos todo preparado para hacer un buen partido y sacar un buen resultado".

Cerrando el año futbolístico como el mejor equipo de la liga con 64 puntos, el volante sudamericano admitió que el cuadro tijuanense tiene como objetivo alzar el título tras las expectativas generadas y cerrar como el equipo más constante de la liga.

“No sé si sea obligación pero nosotros siempre nos preparamos para ser campeones. El objetivo de Nosotros y lo que nos propusimos desde que empezó el torneo era ir partid a partido hasta llegar a la Liguilla y ya estamos. Ahora hay que pensar en Morelia en el primer partido y tratar de vencerlo, pero siempre apuntamos hacia el título”.

En cuanto a su actuación individual a lo largo del certamen en la fase regular, el colombiano se dijo satisfecho al terminar como el goleador del equipo con ocho anotaciones y ser el elemento desequilibrante del plantel.

“Ha sido mi mejor torneo, estoy contento por eso pero hay que trabajar día a día para seguir mejorando ya que vienen cosas más importes como es la Liguilla. Vamos a preparar el partido de la mejor manera, sacar un resultado positivo allá y pensar en el partido de vuelta”.

Ante la oleada de lesiones que han perjudicado al cuadro fronterizo en la segunda mitad del torneo, Hurtado dijo estar tranquilo con las actuaciones de ambos canteranos Carlos Vargas e Hiram Muñoz que, junto al cancerbero Gibrán Lajud, disputaran su primera Liguilla en sus jóvenes carreras.

“Yo los veo bien y motivados. No sé qué les pase por la cabeza pero los veo muy metidos y conscientes de lo que está sucediendo. Fueron cambios por obligación pero lo han hecho de la mejor manera y no han respondido al cien con lo que se esperaba. Estoy tranquilo y sé que tendrán una buena actuación”.

Comparando al plantel que consiguió el pase a la Liguilla anterior, Avilés reconoció que el equipo ha aprendido de sus fallas de la temporada anterior que quedaron eliminados en la primera ronda.

“Tranquilos y conscientes de lo que vivimos la Liguilla pasada que cometimos el error de regalar el un partido en León. Pero ya pasamos por eso, hay que pensar en lo que viene y aprender de los errores. Es otra liguilla diferente con un rival diferente esperamos sacar un resultado positivo que nos traiga tranquilidad aquí de local”.

Finalmente, ante los rumores constantes tanto de su futuro como el de Miguel Herrera y Guido Rodríguez siendo ligados con el América para la siguiente temporada, el colombiano declinó hablar al respecto.

“En lo persona a mí no me desconcentra, no sé a mis compañeros; tendrías que preguntárselo. Yo veo al equipo metido y consciente de lo que nos pasó en la liguilla pasada. Sabemos que esta es una etapa diferente y el equipo se prepara de la mejor manera. Confiando en lo que hemos hecho durante todo el ano iremos a sacar un resultado positivo en Morelia. Estoy en Xolos, prefiero hablar solamente de Xolos”.