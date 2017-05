Miguel Herrera: "El no ser campeón es un fracaso"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles previo a su viaje a Morelia para enfrentar a Monarcas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2017, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, platicó sobre el próximo duelo del conjunto canino en la Liguilla.

Herrera inició platicando sobre la preparación de sus pupilos y confirmando la única ausencia de su equipo contemplada es la del zaguero Michael Orozco.

“Son 180 minutos para acceder a la siguiente ronda, hemos trabajado bien, hemos recuperado a gente que viene con molestias que ya está al cienpor ciento. Vamos a contar con todos los jugadores que están listos, el único descartado es Michael Orozco”.

En cuanto al rival, el entrenador mexicano consideró que los dos juegos anteriores frente al cuadro purépecha ayudan en su preparación debido a la experiencia reciente tanto en liga como en copa; ambos derrotas para Tijuana.

“El parado y el esfuerzo de Morelia ha sido similar todo el torneo, ha hecho un año bueno futbolísticamente, por algo están salvados de la porcentual y se metieron a la clasificación.

“El (juego de Copa) dominamos todo el partido pero no ganamos habrá que estar muy atento a esos detalles y errores; es una situación similar de matar o morir”.

Cerrando un año futbolístico excelente que vio al conjunto canino sumar un total de 64 puntos en total durante dos temporadas que los vio terminar como fuertes contendientes y lejos de problemas porcentuales; el Piojo admitió que a pesar de las metas cumplidas el no salir campeón sería un fracaso.

“Siempre el no ser campeón es un fracaso, es fracasar en un intento de aterrizar tus ideales, sueños y metas. No llegar a culminar eso es un fracaso. Ha habido muchas circunstancias que han rodeado al entorno del equipo como la porcentual, haber iniciado codo a codo con Morelia, la idea era que se iba pelear ahí y en ese tiempo se pelea la parte arriba de la tabla.

“En los dos torneos nunca salimos de los primeros cuatro lugares salvo a principios del torneo pasado, el equipo no salió de esos lugares y fue lo importante de conseguir ese objetivo. Se logran metas que vas trazando y pones con la directiva pero el objetivo final de todos es ser campeón; si no lo logras es fracasar en el intento.

“No hay que tenerle miedo a esa palabra, si tú te pones una ideal y no lo logras es un fracaso Tendrás otras oportunidades y vendrán otros momentos, pero tú te pones el ideal de lo que quieres lograr si fracasaste en ese entonces. Nuestra idea es tratar de acceder a la final y pelearla”.

Herrera también señaló la importancia de poder marcar como visitante; destacando el hecho de que la posición en la tabla pierde su valor dentro de la liguilla.

“El gol de visitante es lo que más vale, la posición en la tabla es el segundo término para poder desempatar. Hacer un gran torneo no sirve de mucho, a nosotros nos sirvió para olvidar la porcentual que deja a Xolos extraordinariamente bien, pero está primero el gol de visitante para poder traer ventaja a tu casa que te sirve de mucho. Son circunstancias que se tienen que tomar en cuenta”.

En cuanto a su futuro inmediato, el estratega aseguró tener su mente está en Xolos y en la Liguilla con el objetivo de alcanzar la final; dejando a un lado rumores de su salida o renovación.

“Los tiempos no me interesan, tengo contrato hasta diciembre no tengo que pensar en otro tiempo más que estar hasta al 28 de mayo jugando un partido aquí; en eso está mi cabeza al cien por ciento y no estoy pensando en otro tiempo que no sea ese”.

El director técnico fronterizo finalizó comentando al respecto del peruano Raúl Ruidíaz quien consideró un buen delantero pero señalándolo por ser el campeón de goleo más pobre en la historia del futbol mexicano y destacando a su equipo como la mejor delantera del certamen con 30 goles.