Diego Ramírez: "Estamos más vivos que nunca"

(Foto: Club Tijuana)

Cayendo en el partido de ida en su serie contra Monarcas, los Xolos de Tijuana regresan a casa abajo en el marcador global tras caer 1-0 en su visita a Morelia con un autogol que tiene al cuadro purépecha con una ligera ventaja para el duelo de vuelta que se jugará el próximo domingo en el Estadio Caliente.

El auxiliar de Miguel Herrera, Diego Ramírez, salió a dar la cara para el equipo en lugar del “Piojo” que se ausentó de la conferencia de prensa debido a una lesión en su pierna que le impide moverse tanto tras una cirugía leve.

Ramírez admitió que el equipo canino fue superado por el rival pero conscientes de que la serie sigue abierta para ambos lados; teniendo una buena posibilidad de revertir el global.

“No nos vamos contentos, hubiéramos querido otro resultado, eso es evidente. Fuimos inteligentes, si bien no fuimos precisos y no tuvimos el partido que hubiéramos querido, decidimos manejar el partido para completar en Tijuana los siguientes noventa minutos.

“Hoy definitivamente estamos conscientes y aceptamos que Morelia es justo vencedor del primer tiempo de esta serie pero también estamos conscientes de que hay un segundo tiempo que es en casa y en que vamos a corregir muchas cosas”.

En cuanto al manejo del partido, el auxiliar técnico reconoció que lo sucedido en la Liguilla anterior en la cual se fueron goleados en el partido de ida contra León que fue factor en la decisión de no arriesgar tanto en la segunda mitad y asegurando no salir preocupados pese a la derrota.

“Nos encontramos con un gol muy temprano. Por algún momento pasa por la cabeza lo que nos sucedió después de haber sido líderes y haber tenido un mal partido en la ida. Nos pasó por la cabeza pero también el manejo del partido permitió que no recibiéramos más goles aun cuando el equipo no estaba funcionando del todo bien y eso nos deja con mucha vida”.

En cuanto al parado táctico del cuadro fronterizo que vio a los pupilos de Herrera jugar con línea de cinco en el fondo, Ramírez comentó que se buscó evitar un segundo gol que hubiera complicado el panorama en el partido de vuelta.

“Iniciamos con línea de cinco, así fue planeado el partido desde un inicio, lo que cambio fue la cantidad de volantes que cambiamos sobre la marcha del segundo tiempo pensando en que no debíamos permitir que nos hicieran más goles. Debíamos estar bien parados si queríamos seguir con vida y con aspiraciones”.

Insistiendo que el cuadro de Monarcas fue un justo vencedor, Diego habló de su análisis del conjunto rival y cómo afectó la mentalidad de juego del cuadro tijuanense.

“Después de recibir el gol no cambiamos la postura, seguimos jugando como lo habíamos planteado, no jugamos defensivo. Morelia estaba haciendo un buen trabajo, hay que reconocer que hicieron un buen partido por lapsos. La postura la cambiamos ya en el segundo tiempo cuando vimos que no andábamos tan finos y precisos con la pelota y no encontrábamos una posición clara de gol; de ahí sacamos la decisión de ser un poquito más mesurado sobretodo viendo los juegos de ayer donde se dan marcadores holgados.

Finalmente, el auxiliar técnico del Xolaje se mostró confiado de que el equipo tijuanense puede darle la vuelta al global debido a la constancia del conjunto fronterizo a lo largo del torneo.

“Fuimos un equipo bastante regular durante el torneo, no tendríamos por qué no tener un resultado positivo en la vuelta. Respetamos mucho a Morelia, los hemos enfrentado ya en Copa y Liga este semestre, pero creemos mucho en nuestro potencial y estamos seguros que en casa y con el apoyo de nuestra gente tenemos la capacidad de revertir esta situación”.