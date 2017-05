Miguel Herrera: "La situación es ideal para poder darle la vuelta al marcador"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles previo al juego decisivo en la serie de Cuartos de Final ante Monarcas, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera habló por primera vez desde la derrota mínima sufrida en el juego de ida en Morelia.

Herrera inició comentando sobre el mal partido que dio el conjunto fronterizo en Morelia, reconociendo habiendo quedado a deber pero enfatizando en la importancia de no regresar a casa con un marcador tan adverso.

“Hay que ganar, la situación es ideal para poder darle la vuelta al marcador aquí en casa. El partido de ida lo jugamos muy mal, no ligábamos tres pases seguidos, fuimos muy erráticos con la pelota y regalamos espacios que no tuvimos que haber dado. Es obvio que el equipo tiene que mejorar sustancialmente”.

Cuestionado sobre si la goleada en León en la liguilla pasada fue factor en la decisión del equipo en cerrar el partido defendiéndose, el “Piojo” aseguró que fue el bajo nivel de su equipo que lo convenció a no arriesgar demás.

“No influye, estábamos pensando que jugando tan mal teníamos que evitar un daño tan grave como el del torneo pasado. El equipo no jugó bien, eso fue lo que pasó, la idea era traer un resultado positivo, traer un gol de visitante no se consiguió, pero estamos con la posibilidad de que en nuestra hagamos lo mejor posible para conseguirlo”.

En cuanto a la actitud de su equipo en el juego de ida, Miguel admitió salir enojado con la actitud de sus jugadores tras la derrota sorpresiva en Morelia.

“Salimos muy molestos, hablé muy fuerte en el vestidor con el muchacho, no podíamos dar esa cara como equipo. Estábamos molesto por el funcionamiento más que el resultado, el rival puede superarte pero con la actitud que tuvimos fue la molestia al no jugar bien y no hacer las cosas como las veníamos haciendo".

Pese a que el goleador del torneo, Raúl Ruidíaz, no viajó con el equipo purépecha, el estratega canino descartó la idea de que será un rival más fácil.

“Es un hándicap para ellos, es el goleador de los últimos dos torneos, un jugador con buena movilidad. Nosotros tenemos que ganar, juegue quién juegue. Es un buen jugador pero lo han hecho con y sin él dentro de la cancha, han jugado bien, tienen claros sus objetivos y lucharon por salvarse y por ello consiguieron la clasificación. Es un rival peligroso estando o no estando Ruidíaz”.

Herrera también expresó su molestia con la manera en la cual se decide el desempate en la Liguilla con el gol de visitante, opinando que no hay beneficio o recompensa para los equipos que terminan mejor posicionados durante la fase regular.

“Nunca me ha gustado, no se toma en cuenta lo hecho en liga que viene haciéndose segundo término. Diecisiete fechas matándote para conseguir calificar y que sea el último término para desempatar, no sirve de nada quedar en primer o en octavo; el chiste es calificar y solo te sirve para recibir la segunda oportunidad den casa. No me gusta, lo he dicho pero la decisión es de los directivos si la cambian y si le dan valor a la liguilla. ¿Qué merito tiene el superlíder ahorita? Escoger el día y al final la televisora escogió el día de nuestro partido; no tiene ningún mérito ser superlíder”.

Finalmente, el entrenador fronterizo dio sus expectativas para el partido de vuelta en donde espera ver a sus jugadores llegar más seguido al área rival conscientes de que un gol de Morelia los obligaría a tener que anotar tres para avanzar.

“Vamos a esperar a un Xolos más agresivo, con la idea de conseguir el resultado. Este fue el mejor equipo ofensivo del torneo, salimos con el 80% de los jugadores que jugaron el torneo que fuimos el equipo que más goles anotó y tenemos que demostrarlo.

“La idea es tratar de llegar con mayor gente al área rival, por ahí carecimos de la contundencia que venía teniendo el equipo, tratáremos de ser contundente. Afortunadamente tenemos a (Juan) Lucero, a (Henry) Martín y al mismo (Matías) Pisano que tiene buen manejo de la pelota.

“Anotar gol en el primer minuto o el noventa no es importante, lo importante es ganar sin recibir goles”.