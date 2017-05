Gibrán Lajud: "No habrá rival que la tenga fácil contra nosotros"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Terminando el partido como un auténtico héroe, el cancerbero de los Xolos de Tijuana, Gibrán Lajud, festejó con la afición tijuanense en el Estadio Caliente tras el silbatazo final que sentenció la remontada del conjunto fronterizo ante Monarcas para avanzar a Semifinales tras imponerse 2-1 en el marcador global tras la victoria de 2-0 obtenida en el duelo de vuelta.

Pese a la euforia tras la victoria, el portero de los caninos comentó que el equipo tendrá que darle la vuelta a la página de cara al próximo rival.

“Estamos contentos, ya se asimiló la victoria y ahora pensar en lo que sigue. El equipo hizo un gran partido y el resultado ahí está”.

Siendo el culpable del único gol en el juego de ida que significó la derrota para su equipo, Lajud se revindicó con una serie de atajadas cruciales para impedir la eliminación de su equipo durante la serie.

“El futbol te da revanchas, sabemos que la posición es así donde un error te puede costar un gol pero siempre habrá la oportunidad de revertirlo y seguir adelante. En esta ocasión pudimos mantener el arco en cero que fue lo más importante”.

Consiguiendo clasificar a Semifinales en su primer torneo como el arquero titular del equipo, Gibrán habló sobre sus actuaciones y lo que considera han significado para el cuadro tijuanense.

“Cada atajada es como si un delantero marcara gol, tienen el mismo valor en cuanto a los resultados. Estoy contento y motivado pero esta eliminatoria ya pasó y ahora tenemos que repetir las buenas actuaciones de aquí a lo que viene”.

Teniendo que enfrentar a Tigres que viene de anotar seis goles en Cuartos de Final, el joven guardameta admitió que habrá mucho que trabajar tras lo ocurrido durante la fase regular del certamen donde fueron goleados en su visita a Monterrey.

“Tenemos que corregir muchos errores que presentamos en el partido del torneo regular y mostrar la actitud que mostramos hoy, con el compromiso que mostraron mis compañeros no habrá rival que la tenga fácil contra nosotros.

“El objetivo del equipo desde luego era ser campeón, vamos paso a paso y cada vez estamos más cerca. Estamos pensando en lo que viene y yo estoy contento y emocionado por esta temporada”.

Finalmente, el portero seleccionado mexicano en categorías inferiores, habló de lo que significa para él la institución fronteriza y su deseo por permanecer varios años más defendiendo su portería.

“No hay palabras para describir lo que es Xolos. Mi formación la pude tener en otro equipo pero es donde he cumplido mi sueño de debutar y consiguiendo consolidarme en Primera División, jugar finales, estar en un equipo que es líder del torneo. Me siento en casa, estoy agradecido con la institución y me gustaría pasar muchísimos años de mi carrera aquí”.