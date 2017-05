Miguel Herrera: "Vamos con la idea de tirar esos momios abajo"

(Foto: Club Tijuana)

Consiguiendo avanzar a Semifinales tras darle la vuelta al marcador global en el Estadio Caliente, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, se mostró satisfecho con el resultado final que vio a su equipo imponerse 2-0 en el duelo de vuelta ante Monarcas para terminar ganado la serie de Cuartos de Final con un marcador de 2-1.

Admitiendo haber jugado un pésimo partido en el juego de ida, Herrera enfatizó en que su equipo había demostrado durante el torneo que contaba con la capacidad para remontar la serie:

“El equipo jugó con determinación, manejó bien la pelota. Nos gusta sufrir pero al final de cuentas conseguimos el resultado que buscábamos que era ganar”.

Teniendo que enfrentar a Tigres para buscar su boleto a la gran final del Clausura 2017, el Piojo dijo estar consciente de que será un duelo complicado pero con toda la intención de darle pelea:

“Estamos listos. Es un gran rival que es el campeón y es un equipo que esta con todos los momios para ser campeón otra vez, pero nosotros vamos con la idea de tirar esos momios abajo.

“Será muy disputado, habrá que estar muy concentrados, ellos tienen un gran plantel con jugadores que están retomando un gran nivel otra vez. (Andre-Pierre) Gignac va cerrando como lo que es un: gran jugador y un jugador importante de esta liga. Trabajaremos en la recuperación de los muchachos para ver el martes como estamos para plantear el partido contra Tigres.

En cuanto a las claves para su enfrentamiento ante el conjunto felino, el estratega mexicano consideró que la regularidad que ha mostrado su plantel será fundamental:

“Tenemos entrega y determinación. Hemos sido un equipo muy constante, no hemos caído en altibajos con nuestra peor racha fue no haber ganado tres partidos pero que no perdimos; eso te habla de una regularidad constante de un equipo que suma 64 puntos y fue líder en dos torneos no es casualidad; es trabajar y hacer las cosas bien. Los partidos se juegan y se ganan en la cancha”.

Consiguiendo amarrar su pase a Semifinales gracias a goles de Henry Martín y de Juan Martín Lucero, ambos jugadores suplentes durante la temporada, Miguel destacó el gran trabajo en conjunto de sus jugadores y su entrega a nivel individual como la gran razón del funcionamiento colectivo:

“Lo hemos dicho, este no es un equipo de grandes nombres, es un equipo bien trabajado con gran determinación con jugadores de gran entrega. Un equipo, en toda la extensión de la palabra es un equipo”.

Finalmente, cuestionado sobre cómo la victoria afecta los rumores de su futuro, el director técnico dejó en claro que da entender que su mente está solamente en Xolos por el momento:

“Significa que estamos metidos y concentrados en donde estamos y donde tenemos que estar, no otra cosa. Vamos a buscar seguir concentrados otras dos semanas aquí. Lo que se habla afuera y alrededor del equipo, no pasa nada”.