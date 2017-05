Miguel Herrera: "Me parece que al Tuca le da Alzheimer"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Afinando los últimos detalles en su último entrenamiento en casa previo al juego de ida de la Semifinal contra Tigres, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, atendió a los medios de comunicación antes de partir para Nuevo León.

El director técnico del cuadro canino platicó sobre la preparación de sus pupilos de cara al juego ante el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León; admitiendo que hay pocas posibilidades de que lo tomen por sorpresa.

“Se revisa al rival, sus fortalezas, debilidades y cómo juegan a balón parado. Hoy en día todos los técnicos hacemos ese trabajo y tratamos de darles ese énfasis a nuestros equipos. No hay tanta magia ni que ocultar, ya conoces a los jugadores enfrente y sabes cómo participan y cómo se desempeñan.

“Conocemos a los 25 jugadores que tienen disponibles y todos son muy buenos. Sorpresa sería que mañana saliera Gignac de portero y Nahuel salga de delantero. Es difícil encontrar una sorpresa con lo globalizados que tenemos, con el conocimiento que se da y todo lo que tienes en las manos para poder analizar un rival”.

Cuestionado sobre el supuesto favoritismo del equipo regio, Herrera descartó a Tigres de ser un equipo invencible y que habrá que atacar al actual campeón en sus puntos débiles.

“Invencible no es porque clasificó en las últimas dos fechas; tuvo algunas circunstancias de no hacer bien las cosas. Tienen un gran plantel, es un buen equipo, pero invencible no es, el Barcelona de Guardiola no fue invencible, hay que buscar el talón de Aquiles del equipo de enfrente, estar atentos, hacer un gran trabajo y entregarnos al máximo”.

En cuanto a su guerra de declaraciones con el estratega de Tigres, Ricardo Ferrertti, el “Piojo” nuevamente lanzó una pregunta hacia el “Tuca” sobre su trayectoria en el futbol mexicano y aclarando la situación sobre los rumores que lo siguen a él y cómo afecta a su equipo.

“Me parece que al Tuca le da Alzheimer también ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del futbol mexicano? El Tuca Ferretti, ¿Entonces cómo es que ha cambiado de equipo cinco o seis veces de equipo?

“He sido muy transparente y abierto, los pasos que se han dado los he ido diciendo. No entiendo entonces cómo cambió de equipo él porque salía de Pumas y ya estaba en Tigres. Son circunstancias que tampoco están mal; a fin de cuentas lo buscan porque es un técnico muy exitoso y extraordinario.

“Cuando se den las cosas yo saldré a decirlo, no tengo porque ocultar nada.Acá no se toca el tema porque sabemos lo que queremos y lo que estamos buscando. No hemos tocado ningún tema con ellos porque yo volteo a ver al equipo y los veo trabajado y concentrados y metidos.

“Si el nombre de Avilés suena en cinco equipos de la Primera División es normal fue el mejor jugador del torneo es normal que suene. Si suena que pueden salir cuatro o cinco jugadores porque otros equipos lo están buscando que bueno, es normal, significa que fue un equipo importante que hizo un gran torneo y que los muchachos han mostrado interés por hacer bien las cosas entonces son interesantes para otros equipos”.

En cuanto al plan de juego con el que saldrá Xolos para el partido frente a Tigres, el estratega admitió que regresará a su alineación habitual tras haber modificado a un parado más ofensivo en su necesidad de atacar ante Morelia; confirmando lo que será su once titular para el duelo de ida.

“Estamos planeando el partido dependiendo del rival y la necesidad que tenemos en la cancha. Las necesidades del domingo era ganar: estábamos obligados y teníamos que arriesgar desde el inicio. Hoy tenemos la posibilidad de manejar mejor las circunstancias y regresar al equipo que normalmente venia jugando. Es el equipo que normalmente venía jugando la única modificación sería Núñez por Arriola. La idea es que el equipo pueda sacar un muy buen resultado en Monterrey”