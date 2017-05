Miguel Herrera: "Vamos a salir a jugarnos la vida"

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

A un día de jugarse el pase a la Final del Clausura 2017, el estratega de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera platicó de cara al juego de vuelta ante Tigres tras caer 2-0 en el juego de ida.

El “Piojo” inició informando sobre la serie de lesiones que ha plagado al equipo; confirmando las ausencias del capitán, Juan Carlos Valenzuela, y Michael Orozco para el duelo de mañana y asegurando que ambos Joe Corona y Avilés Hurtado están con posibilidades de participar.

“Orozco está completamente descartado, parecería que está en ritmo pero no ha hecho trabajo de juego y saber si la exigencia de un entrenamiento fuerte pueda dejarlo listo para un partido; no puedo volver a arriesgarlo y perder un jugador al minuto quince. Necesito jugadores al cien por ciento”.

Quedándose prácticamente sin defensas tras una plaga de lesiones, el entrenador mexicano sabe que se la tendrá jugar con lo que tiene al no tener alternativas; pero destacando el trabajo de sus canteranos como Carlos Vargas e Hiram Muñoz.

“No hay mucho qué esconder, es lo que tengo y no hay más. Esto es lo que hay en este momento y para este cierre de torneo no se puede inventar tanto.

“Nos ganó Tigres pero tampoco fue que su delantera nos vapuleo o nos pasó por encima, tuvieron dos o tres oportunidades y los goles fueron circunstanciales. Hubo un par de jugadas donde nos superaron pero ahí en fuera no fue exigido en gran cosa Lajud en un partido donde los chavos se comportaron”.

En cuanto al duelo del domingo, Herrera reconoció que será vital mantener su arco en ceros a pesar de la urgencia de anotar dos goles para poder avanzar a la siguiente ronda.

“Tenemos que ir a atacar y quizás descuidando un poco en la parte defensiva porque tenemos que buscar el gol y destapando atrás sabiendo que hay gente muy importante que te puede hacer daño. Tenemos que trabajar para que las dos partes sean rayando en lo perfecto.

“Saldremos a buscar el gol, ofensivos mientras tengamos la pelota. No se trata de tener 10 personas arriba sino se tiene la pelota, tenemos que quitarla, tenerla, manejarla y con la gente que pongamos tratar de ofender”.

El director técnico admitió que el trabajo mental ha sido de importancia para su plantel tras la derrota en el duelo de ida; inyectándoles la idea de que la esperanza muerte hasta el silbatazo final.

“Desde que terminó en el partido en Monterrey hablamos con ellos, había caras largas y un poco cabizbaj, ahí empezamos el trabajo mental y de ser positivos porque todavía no termina. Hemos estado recalcando que todavía hay tiempo y mientras los noventa minutos nos den la posibilidad vamos a pelear hasta el último minuto; vamos a salir a jugarnos la vida”.

Haciendo memoria de lo sucedido en aquella temporada en el 2012 donde fue campeón el equipo al remontar al León en semifinales, Herrera comentó que el historial de ambos el club y su carrera técnica

“En el contexto de la historia del equipo no pensamos que no haya una remontada, por eso lo vamos a intentar mañana. De mi parte en la dirección técnica también ha habido remontadas. No pienso que no se puede, lo vamos a intentar hasta el último silbatazo estoy seguro que se va poder, la dificultad es el rival que tenemos enfrente difícilmente puedes encontrar equipos tan completos, bastos y tan bien trabajados”.

Finalmente, el estratega destacó la convocatoria de Guido Rodríguez a la Selección de Argentina para los juegos de eliminatoria mundialista; alabando al jugador por los méritos hechos en Tijuana.

“Nos llenó de felicidad en un día amargo. Entre ese regreso desconcentrarte la mejor noticia del día fue eso, es alguien que se lo merece es uno de los jugadores importantes de este año futbolístico. Nos da mucha felicidad y orgullo que un jugador de nuestro y selección de venir al futbol mexicano lo consideren por lo hecho en Tijuana. En Argentina era muy joven y tenía cosas interesantes pero estoy seguro que el llamado es por lo que ha hecho en Tijuana y eso nos da mucho orgullo a todos; desde Jorgealberto Hank hasta a los utileros”.