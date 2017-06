Inicia la era de los Xolos de Coudet

(Foto: VAVEL / Salvador Borboa)

Acompañados del Presidente Jorgealberto Hank y el Director General Deportivo, Juan Ignacio Palou, Eduardo Coudet y su cuerpo técnico fueron presentados de manera oficial por los Xolos de Tijuana para tomar las riendas del plantel rumbo al Apertura 2017.

Admitiendo que la institución fronteriza lo había buscado nanteriormente en su etapa de jugador y también hace un año y medio para el puesto entrenador, Coudet habló sobre su llegada a la ciudad de Tijuana y sus primeras impresiones del equipo.

“Conocía la institución, conozco el proyecto y realmente soy un entrenador el cual admira y le gusta mucho el futbol mexicano. Hemos llegado con muchísimas expectativas a un gran club que ha hecho las cosas muy bien y sabemos del compromiso que tenemos”

"La vara siempre está alta, cuando uno empieza una competencia va en busca del liderato. Hizo dos buenos torneos el equipo, pero conociendo el futbol mexicano, hoy el principal objetivo es la clasificación. Todos los torneos empiezan a jugarse otra cosa, el objetivo es entrar dentro de los ocho y a todos nos gusta salir primero pero se tiene que dividir en dos torneos distintos".

Sobre su filosofía de juego, el estratega argentino destacó la elaboración del juego en conjunto, buscando imponerse ofensivamente ante el rival y replegarlo en su propia mitad.

“Lo más importante para mí es el grupo sobre las individualidades, vamos a trabajar para llegar de la mejor manera. La filosofía es tratar de lograr un equipo dinámico, intenso con características mayormente ofensivas”.

Mientras que Nacho Palou destacó las cualidades de Coudet como las ideales para el puesto de entrenador de Xolos, el argentino reconoció que su pasado en el futbol mexicano como jugador en sus etapas con San Luis y Necaxa le ayudará en su regreso al futbol mexicano.

“Uno como entrenador siempre intenta imponer una idea, ya sea en la manera de trabajar, o en lo que se nos va cruzando a cada uno en la cabeza. El hecho de haber estado acá, saber cómo se vive y haber tenido la fortuna, de cuando dirigía el Turco (Mohamed) acá. poder venir a ver juegos, cómo piensa la afición y la directiva me da una idea clara de a qué es lo que tengo que apuntar”.

En cuanto al tema de los refuerzos, el estratega sudamericano admitió que esperan un par de incorporaciones del mercado extranjero buscando suplir las bajas de jugadores cruciales como: Guido Rodríguez, Avilés Hurtado y Milton Caraglio; mientras que Hank confirmó estar negociando los detalles personales del delantero Alexis Canelo cuya carta pertenecía al club de Jaguares de Chiapas.

“Sabíamos desde un principio que íbamos a tener bajas porque el equipo tuvo un gran rendimiento y tuvimos varias salidas. Principalmente intentaremos cubrir esas posiciones, pero hay una gran disposición del club y la directiva y no dudo que se armará un gran plantel.

"Lo primordial es tratar de bajar una idea desde lo futbolístico y tratar de adaptarnos lo más pronto posible para estar completos. Han sido varias las bajas y tenemos que suplirlas, llegaran jugadores de afuera que intentaremos que entiendan la idea y lo que es el futbol mexicano en seguida".

Sobre su estilo como director técnico, Eduardo admitió tener influencias de amigos cercanos como el caso de Manuel Pellegrini y Antonio Mohamed y tratando también de implementar las formas de Diego Simeone.

“Tengo una relación amistad con Pellegrini, Turco y es un poco de todo. Tengo que meter un poco de ellos dos y un poco de lo que es Simeone, el cual me gusta cómo hace llegar una idea, los jugadores la asimila y la toman como propia. Después es tratar de aprender un poco de todo, estoy en una etapa de aprendizaje constante y trato de robarle unas cositas a cada uno dentro de lo posible”.

Finalmente, llegando a Xolos con contrato de un año, Eduardo terminó hablando sobre sus logros y su trabajo en Rosario Central como la razón por la cual ahora tuvo la posibilidad de elegir su siguiente destino ante tantas oportunidades de trabajo; incluyendo en su país natal.

"Hemos tenido la fortuna de que nos han salido muy bien las cosas y bueno son conscientes ustedes que eso lleva a tener varias posibilidades oportunidades de trabajo. Muchas veces en esta posición no solo es una elección sino también la necesidad pero he tendió la suerte de elegir donde quería estar y creo que no me equivoqué".

El cuadro fronterizo realizará exámenes médicos y pruebas físicas en el plantel durante el lunes y martes para después iniciar trabajos en la cancha el miércoles para dar por iniciado la pretemporada; la cual se llevará a cabo en Tijuana.

El Cuerpo Técnico de Coudet lo complementarán Ernesto Pablo Colman, como Preparador Físico, Damián Gonzalo Facciuto y Diego Óscar Monarriz, como Auxiliares Técnicos, y el regreso de Oscar Dautt como entrenador de porteros.