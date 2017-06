Gustavo Bou: "Es un nuevo reto en mi carrera"

Foto: Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana han dado un campanazo a la Liga MX con la llegada del delantero Gustavo Leonardo Bou quién llegó con la mentalidad de afrontar un gran desafío en la Frontera Norte mexicana.



Tras presentarse este viernes con sus compañeros y cuerpo técnico, el atacante de 27 años habló con el portal oficial del Club Tijuana destacando la gran emoción que le da el defender la camiseta Xoloitzcuintle a partir del Torneo Apertura 2017 de la LIGA MX.



“Me siento muy emocionado por el nuevo desafío, estoy muy contento por mi llegada a Tijuana”, adelantó el "Pantera", como le conocen en su país.

“Vengo con mucha ilusión de aportar lo mejor de mi juego para el bien de la institución”, agregó.



Gustavo resaltó sus motivos para fichar con el cuadro rojinegro: “Sé que es un club ordenado que va creciendo año con año, que viene peleando los primeros puestos, la Liguilla también”, dijo.



“Me llevó a tomar la decisión que me llamó el cuerpo técnico y me dijo la intención que tenían de traerme, el esfuerzo que hizo la directiva por traerme, valoro mucho eso”, señaló.



Bou se define como un delantero que le gusta encarar a la defensa. El mano a mano es su especialidad, pero aseguró que también sabe aportar en la zona defensiva para tener contacto con la pelota.



El atacante rojinegro agradeció a la afición de la Frontera por las muestras de cariño que le han brindado desde que se conoció el interés por convertirle en xoloitzcuintle.



“Gracias porque desde antes de que se diera mi llegada me han mandado mensajes a través de twitter, instagram, estaban muy entusiasmados por que yo llegara, lo disfruto mucho y ojalá podamos festejar juntos muy pronto”, concluyó.