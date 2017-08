Gustavo Bou: "Queremos seguir mirando hacia adelante"

Google Plus

Gustavo Bou: "Cada vez vamos mejorando más y esa es la idea"

El Club Tijuana consiguió su primer punto de la temporada tras visitar al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, el cotejo terminó igualado a un gol. Por parte de Xolos, el anotador fue Gustavo Bou, quien ofreció unas palabras después del partido.

"Contento en lo personal por convertir mi primer gol, la verdad que no se me venía dando, el equipo no arrancó de la mejor manera el torneo. Hoy demostramos que estamos vivos, que queremos seguir mirando para adelante a pesar de los malos resultados."

El artillero argentino está consciente del proceso de adaptación, tanto de él como de sus compañeros y los nuevos dirigentes del banquillo, ante esto dijo que "todo cambia y más cuando te vas de un país, en esta situación llegaron muchos (compañeros extranjeros) y cuerpo técnico nuevo, todo lleva un tiempo de adaptación y nos tenemos que acostumbrar rápidamente."

Bou declaró que el ánimo del equipo es muy bueno y que en el transcurso de los días se adaptan más. "A medida que van pasando los días, entrenamientos y los partidos, cada vez vamos mejorando más y esa es la idea, seguir mejorando y ojalá Dios quiera podamos conseguir resultados positivos."

El delantero comentó que está contento de volver a marcar en Puebla, pues cuando jugaba en Racing, anotó en el Cuauhtémoc en fase clasificatoria de Copa Libertadores 2016.

También se refirió a que enfrentaran nuevamente a los camoteros por la Copa MX el próximo martes siendo el tercer encuentro ante los poblanos en dos semanas. "Tenemos recambios, creo que los venimos mostrando, que vienen haciendo las cosas muy bien. A descansar para preparar el partido del martes", concluyó.

La actividad seguirá a tope para los fronterizos, el miércoles volverán a Tijuana para enfrentar a Santos Laguna en la semana cinco de Liga el viernes y después encarar la doble jornada, en Querétaro el martes 22 y ante Pachuca el viernes 25 en el Mictlán.