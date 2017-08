Eduardo Coudet: "Yo quiero un equipo con intensidad, como el que vi hoy"

Google Plus

Foto: VAVEL México.

Claro y conciso, así ha sido Eduardo Coudet en sus declaraciones bajo el mandato Xoloitzcuintle. El técnico mostró alegría tras la victoria de sus pupilos 2-1 ante Pachuca en el marco de la jornada 7 de la Liga MX.

"Chacho" recordó sus declaraciones postpartido ante Monterrey, en ese momento comentó que no se identificaba con el equipo. "Tengo una gran relación con mis jugadores y los respaldo a muerte. Lo que no puedo ser es hipócrita de sentarme a hablar delante de ustedes (la prensa) y no decir la realidad. (Ante Monterrey) Dije lo que sentía, se lo dije a mis jugadores también y hubo una gran reacción."

El estratega mencionó que está contento con el accionar de su equipo dentro del campo. "Hoy me siento identificado con el equipo, más allá del resultado".

"Es la verdad, busco un equipo que sobre todas las cosas, juegue bien al futbol. Yo quiero un equipo con huevos, como el que se vio hoy en el campo", declaró.

En sus comentarios de la sufrida victoria, Coudet felicitó a los suyos y a los jugadores de Diego Alonso, quienes le complicaron el panorama del encuentro hasta en la última jugada.

"Con la expulsión tuvimos más espacio y lo manejamos bien"

"Me gustó la personalidad para ir a buscarlo después del empate, intentamos poner en campo todo lo que teníamos en la ofensiva. Se dio sobre el final y tiene un buen sabor cuando terminas ganando sobre la hora con un equipo que nos complicó las cosas."

El estratega aseguró que el equipo debe mejorar, sobre todo en el ámbito defensivo donde en dos oportunidades de gol, recibieron un tanto.

Club Tijuana encarará su último partido de fase de grupos de Copa MX ante Atlante, donde buscará una victoria para abrir la segunda ronda como local. Después de la fecha FIFA, visitará a los Pumas UNAM el 10 de septiembre.