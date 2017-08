Toño Rodríguez: "Me voy tranquilo y contento"

Google Plus

Foto: VAVEL México

Las defensivas permanecieron sólidas en el Estadio Caliente y no se rompieron en la quinta jornada de la Copa MX, donde Xolos y Atlante empataron sin anotaciones, pero con emociones.

"El equipo dio su máximo esfuerzo", declaró el guardameta xoloitzcuintle, Antonio Rodríguez. "Nosotros trabajamos para ganar los partidos, hoy desgraciadamente faltó el gol. Considero que el equipo lo intentó, lo buscó, así es esto del futbol. Hay que seguir trabajando y enfocarse en lo que viene."

Tras su segunda portería en cero con el conjunto fronterizo, el campeón olímpico comentó que es la meta y misión de cada portero que no le encajen gol en los partidos.

"Sin duda, hubiera querido el triunfo del equipo"

"Al final de cuentas uno puede tener una actuación bonita o no, o una actuación que te guste o no te guste, pero la misión de todo portero es mantener el cero y también de los defensas, al final del día uno trabaja para eso. Puedo decir que me voy tranquilo y contento."

Rodríguez participó en todos los minutos de la Fase de Grupos para Xolos, donde en cuatro partidos, solo recibió dos anotaciones, ambas en calidad de visitante.

El arquero afirmó que el equipo seguirá trabajando en este receso de Fecha FIFA, donde contarán sin actividad oficial por casi dos semanas.

"A seguirle dando, a prepararnos para el siguiente reto, esto es futbol. La temporada sigue, la copa sigue y bueno, a seguir trabajando."

Ahora el Club Tijuana tiene que esperar el duelo de los Potros de Hierro ante Puebla para conocer su posición de grupo. Actualmente están en el primer puesto, pero una victoria poblana, los bajaría al segundo lugar y reduciría sus posibilidades de avanzar a segunda ronda.

El próximo partido de Xoloitzcuintles será en la casa de Pumas el 10 de septiembre por la Liga MX, para después volver a la frontera y enfrentar a América el día 15 del mismo mes.