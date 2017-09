Miller Bolaños, contento tras estrenarse con el xolaje

(Foto: Julio C. Félix | VAVEL)

La noche de este viernes 15 de septiembre, Miller Bolaños entró de cambio al minuto 62 y cuatro minutos después anotó el gol que decretó el empate entre Xolos y América a una anotación. Al respecto, el atacante fronterizo se mostró contento por poderse estrenar como goleador.

"Contento, muy feliz por marcar y sobre todo por ayudar al equipo", delcaró el artillero ecuatoriano. "Vengo acá con una mentalidad positiva de hacer un gran semestre, ahora en cada entrenamiento tengo que luchar y ganarme un puesto en el equipo."

A Bolaños no se le vio una posición fija dentro del campo tras su ingreso, ante esto, dijo que: "El "Chacho" no me ha pedido nada fuera de lo normal, solamente me dijo que entrara al campo y me divirtiera con responsabilidad y yo muy a gusto, moverme por donde yo quisiera y la oportunidad donde se dio el gol."

Cuando parecía que Agustín Marchesín se convertía en una muralla inquebrantable, llegó "Killer" y rompió el muro azulcrema. "Hubo mucha oportunidad para marcar, pero (Marchesín) es un gran portero en lo poco que lo conozco. Fue una jugada muy rápida donde lo vi adelantado y pude puntear a un lado."

Ante la competencia interna que vive el Club Tijuana, Bolaños declaró que viene a sumar al equipo, a dar lo mejor de él y que está a la disposición de Coudet cuando lo necesite.

Al preguntarle por cómo ve a sus nuevos compañeros, Miller dijo que lleva una semana trabajando con ellos. "Son jugadores de buen pie, de buena calidad, espero adaptarme lo más rápido posible para hacer un tridente muy bueno."

"Es muy complicado jugar en esta cancha, pero creo que con partidos me voy a adaptar", concluyó el delantero sudamericano, ante el cuestionamiento de jugar en el césped artificial del Estadio Caliente.

Xolos jugará Copa MX el próximo martes, donde se espera una rotación de plantel y una oportunidad para Miller Bolaños de iniciar como titular.