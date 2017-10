Aburrido empate en el mictlán

Google Plus

La cabálistica fecha 13 de la liga mx tenía un duelo con pocos reflectores pero con muchos ingredientes. El juego de Xolos recibiendo al Veracruz pretendía mostrar dos equipos ofensivos y protagonistas para sumar unidades para distintos objetivos.

Arrancando el juego en la frontera, los xolos de tijuana fueron más ofensivos por las bandas buscando hacerle daño al marco de Melitón Hernández, sin embargo, al paso de los minutos, el equipo de José Saturnino Cardozo fue plantandóse mejor en la cancha y no tardó mucho en buscar sus oportunidades para sorprender.

El juego comenzó a perder ritmo de forma muy temprana, ambos conjuntos sufrían de constantes faltas y el juego se empezó a entre cortar, la intensidad pasaba a segundo termino además de la poca contuncencia con la que había salido el cuadro fronterizo.

El complemento se esperaba que los dos cuadros mostraran cosas diferentes, los primeros quince minutos de la segunda parte, el equipo del puerto mostró su mejor cara, pero Lajud estuvo atento en las ocasiones que fue requerrido.

Xolos al ver que se le escapaban los minutos y los cambios no generaban mayor efecto comenzó a caer en la típica desesperación del cuadro local que no puede hacer pesar su casa, la aficón trataba de mandar gritos de apoyo, pero el mediocampo y la delantera caninca no mostraba conexión.

Los últimos minutos más que prometer emociones terminó por aburrir a propios y extraños, el xolaje nunca encontró el camino del peligro y el Veracruz defendió a tope ese punto pensando en el descenso.