Previa Mineros - Necaxa: En busca de recomponer el camino.

La primera jornada de esta copa mx nos dejó un agradable sabor de boca y no cabe duda de que la segunda jornada también lo hará, ya que podremos disfrutar de partidos muy parejos y entretenidos, como es el caso del duelo entre Mineros y Necaxa, equipos que seguramente saldrán al campo a dejarlo todo con tal de llevarse los puntos de esta jornada.

¿Cómo llegan?

Los Mineros de Zacatecas vienen de perder en la primera jornada ante el Morelia por la mínima diferencia en un partido muy parejo que no se decidió hasta la segunda mitad, con este resultado podemos dar por hecho que la escuadra local saldrá con todo a la cancha en busca de recuperar los tres puntos anteriormente perdidos.

Por otro lado las escuadra al mando Marcos Ambríz no ha disputado ningún partido en el presente torneo, por lo cual, no se puede dar un panorama exacto de como llegan a este partido de copa mx, sin embargo, cabe recalcar que en la liga mx es uno de los dos equipos que hilan dos victorias consecutivas, por lo cual llegan como claro favorito para llevarse el juego de esta noche.

Hombres a seguir:

Mineros | Por parte de la escuadra local tenemos al medio centro mexicano Luis Hernández quien fue uno de los anotadores en el partido ante Morelia, además de sus disparos fuera del área cuenta con una gran precisión al dar pases filtrados, sin duda alguna es el hombre a seguir por parte de los Mineros.

Necaxa | No cabe ninguna duda del por qué Jesús Antonio Isijara es el hombre clave para los visitantes, a pesar de no contar con ningún gol en la presente copa (por que no ha disputado ningún partido), en la liga se encuentra como uno de los principales goleadores del certamen.