Voltereta Minera y cae la Jaiba Brava en Zacatecas

Tampico Madero: H. Hernández; O. Esparza, O. Bernal, D. Menghi, J. Olvera, C. Tovar; D. Esqueda, H. Robinson, D. Ludueña (c); E. Bonfigli, J. Orozco.

Mineros: R. Ramírez; M. Velázquez, A. Ortíz, A. Torres, J. Magallón, J. Partida; F. Madrigal (c), S. Vergara, C. López; G. Martínez, R. Nurse.

Los primeros tres puntos para Mineros en su casa llegaron hasta la fecha 6 en contra del TM Fútbol Club, que tras irse al medio tiempo con ventaja de 1-0 en los cartones, no pudo resistir el incesante ataque del rival y terminó por sucumbir en dos ocasiones para el triunfo local.

Los primeros minutos del partido fueron de estudio táctico por parte de ambas escuadras con mayor profundidad de los locales, que tuvieron la primera de peligro al minuto 25 con un centro para Guillermo Martínez que el ofensivo no pudo conectar. Al minuto 39, una falta en linderos del área celeste, propició un tiro libre directo cobrado con potencia y etiqueta de gol, pero Humberto Hernández estaba bien colocado y evitó el tanto local.

Parecía terminar el primer tiempo sin gol, pero al 42’, un balón robado en media cancha por los celestes llegó a los botines de Diego Esqueda que, ante la marca defensiva, mandó un potente zurdazo directo al ángulo superior derecho de la cabaña de Rafael Ramírez que no pudo atajar el esférico. Gol de la Jaiba Brava que los ponía arriba en el marcador en el primer lapso del partido.

Para el segundo tiempo, Efraín Flores no se reservó ningún aspecto táctico y volcó a los suyos al frente, tanto que el gol del empate llegaría al minuto 56 cuando Miguel Velázquez llegaría a línea de fondo, mandando un servicio preciso a segundo poste donde se encontraba Roberto Nurse que, sin piedad, mandó el balón al fondo de la portería con un potente cabezazo que igualaría el marcador.

La presión ofensiva del local no frenaba y el orden en la escuadra dirigida por Eduardo Fentanes comenzaba a diluirse, otorgando espacios en la última zona. Al minuto 65, un servicio desde banda derecha no pudo ser despejado por la zaga visitante y tras una serie de rebotes, el balón quedó frente a Eder Cruz que no perdonó y con contundente cabezazo selló la voltereta marcando el 2-1 a favor de los zacatecanos.

Ya en el agregado, los jaibos tuvieron una aproximación por banda izquierda, cuando Diego Esqueda llegó a línea final y mandó una diagonal retrasada para Javier Orozco, sin embargo, la defensa local logró recomponer la posición, extinguiendo el peligro y concretando la victoria con el silbatazo final de Alejandro Funk.

Mineros llega a 10 unidades y se coloca momentáneamente en la tercera posición de la general, mientras que el Tampico Madero desciende un peldaño, posicionándose en el lugar 11 y permanece en el último puesto de la tabla de cocientes.