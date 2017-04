Murciélagos empató en el último susprio ante UDG

Google Plus

Leones Negros : García; Sánchez, Figueroa (Hernández, min. 73), Ortiz, Padilla, Télles, Rodríguez (C), Mendoza, Vázquez (García, min. 69); Mora y Valadéz (Quintero, min. 84).

Murciélagos: Romo; Ruíz, Arredondo, Tovar, Melchor; Ramírez (Martínez, min. 63), Acosta (C), Caballero, Williams (Vigneri, min. 45); Chaurand (Luján, min. 79) y Winchester.

Con ya muy pocas cosas que pelear, quedando solo el orgullo para los 'Caballeros de la noche' en este final de temporada en el Ascenso MX; recibieron en el Estadio Centenario Los Mochis a Leones Negros que aún tiene vida buscando boleto de liguilla. El juego se empapó de muchas infracciones y estuvo muy cortado, provocando un empate a un tanto, después de que en tiempo agregado igualaran los locales para darle una alegría a sus aficionados.

Fue un primer tiempo volcado casi todas las acciones de peligro para Murciélagos, que tenían enfocada su ofensiva con el trinitario Wichester y llegaban de atrás Chaurand y Caballero para apoyarlo. Los primeros intentos fueron producidos de larga distancia con disparos de Pablo Caballero, pero fueron muy arriba del marco defendido por Sergio 'Matute' García.

Los intentos de Leones Negros fueron muy mesurados en los primeros 45 minutos, pero de gran peligro. Teniendo su primera opción al 17' con un gol anulado a Jorge Mora por una mano que cometió Valadéz, cuando le bajaba el esférico al mediocampista. Para el minuto 34 fue Rafael Figueroa quien se elevó en un centro de Jorge Mora para mandar a guardar el primer tanto de los 'melenudos'. Terminando con esto la primera parte del encuentro con la ventaja para los visitantes.

A pesar que el obligado de ir por el gol del empate eran Los Mochis, parecía que les había pegado anímicamente la anotación y no podían reaccionar. Ismael Valadéz tuvo dos oportunidades de cara al marco, pero no pudo definir y las terminó por desperdiciar. Jorge Mora siguió intentando con centros venenosos al corazón del área que tanto 'Valagol' y los defensores que se incorporaban al frente no daban dirección a portería.

Con más ímpetu que con ideas futbolistas los dirigidos por Marco Antonio Figueroa fueron en los últimos minutos del cotejo en busca de la primera anotación. Gracias a la expulsión del capitán de la contraparte Ribair Rodríguez tuvieron un hombre más por siete minutos que lo aprovecharon de gran manera. En un tiro de esquina, llegó Vigneri a segundo poste para solo empujar el balón con el empate al minuto 90+6'. Con esta acción culminó el partido y pone en tela de juicio si llegará el conjunto de la Universidad de Guadalajara a liguilla.